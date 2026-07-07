สส.อังกฤษวอนฟีฟ่า พักโทษใบแดง “ควอนซาห์” เหมือนที่ “ทรัมป์” ชอให้แข้งเมริกัน

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าในศึกฟุตบอลโลก 2026 ทันที เมื่อ โนอาห์ ลอว์ สมาชิกรัฐสภา (สส.) ของอังกฤษ ได้ยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการถึง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) เพื่อเรียกร้องให้มีการพักโทษแบนใบแดงของ จาเรลล์ ควอนซาห์ กองหลังอนาคตไกลทีมชาติอังกฤษ ที่ถูกใบแดงในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายที่ดวลกับ เม็กซิโก
ชนวนเหตุสำคัญของการยื่นหนังสือครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ สส.เมืองผู้ดี มองเห็นความลักลั่นในการใช้กฎเกณฑ์ของฟีฟ่า โดยหยิบยกกรณีของ ฟลอเรียน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกา ที่เคยได้รับการอนุมัติให้พักโทษแบนในลักษณะเดียวกันมาเปรียบเทียบ ตามการร้องขอของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ
ใจความสำคัญในจดหมายของ โนอาห์ ลอว์ ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาไม่ได้ปฏิเสธคำตัดสินของผู้ตัดสิน แต่ต้องการเห็นความเท่าเทียมในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก
"ผมเชื่อว่า จาเรลล์ ควอนซาร์ ได้รับใบแดงโดยถูกต้องแล้ว แต่ผมคิดว่ามันคงจะเหมาะสมกว่าถ้าฟีฟ่าจะพักโทษแบนของเขาไว้ก่อนจนกว่าจะจบฟุตบอลโลกครั้งนี้ เช่นเดียวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ ฟลอเรียน บาโลกัน"
นอกจากนี้ สส.อังกฤษ ยังได้ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและมาตรฐานขององค์กรลูกหนังโลกไว้อย่างเจ็บแสบว่า "ความน่าเชื่อถือของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎเหล่านั้นกับทุกๆ ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันด้วย"
"ผมมั่นใจว่าเราคงไม่สามารถหาเหตุผลใดๆ มารองรับความเหลื่อมล้ำนี้ได้ การที่นักเตะคนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการพักโทษ แต่อีกคนซึ่งอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป๊ะ กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล" โนอาห์ ลอว์ กล่าวทิ้งท้าย
งานนี้ต้องจับตาดูท่าทีของ ฟีฟ่า อย่างใกล้ชิด ว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อจดหมายร้องเรียนฉบับนี้ และจะมีการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการ "พักโทษใบแดง" หรือไม่