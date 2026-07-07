“ทีมโรงงานยามาฮ่า” ควบ YZF-R1 ซิวโพเดียมอันดับ 2 ศึกเอ็นดูรานซ์ระดับตำนาน “ซูซูกะ 8 ชั่วโมง 2026”

Yamaha Factory Racing Team ส่ง 3 นักบิดระดับโลก ได้แก่ แจ็ค มิลเลอร์, อันเดรีย โลคาเทลลี่ และ คัตสึยูกิ นากาสึกะ ลงไล่ล่าความสำเร็จในศึกเอ็นดูรานซ์ระดับตำนาน ซูซูกะ 8 ชั่วโมง 2026 ที่สนามซูซูกะ เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น ด้วยรถแข่ง Yamaha YZF-R1
ตลอดสุดสัปดาห์ ขุนพลทีมโรงงานยามาฮ่าโชว์ศักยภาพได้อย่างโดดเด่น ตั้งแต่รอบฝึกซ้อมจนถึงการควอลิฟาย โดยคว้ากริดสตาร์ตอันดับ 5 ก่อนเริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เกมดวลความอึดต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยฝนที่ตกสลับกับแทร็กแห้งตลอดการแข่งขัน ทำให้ทุกทีมต้องปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการเลือกใช้ยาง การควบคุมรถ และการบริหารการแข่งขันตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง
แม้ต้องเจอกับเงื่อนไขสุดท้าทาย แต่ แจ็ค มิลเลอร์, อันเดรีย โลคาเทลลี่ และ คัตสึยูกิ นากาสึกะ ยังคงรักษาจังหวะการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม ผลัดกันรีดสมรรถนะของ Yamaha YZF-R1 ไล่ล่าตำแหน่งในกลุ่มผู้นำอย่างต่อเนื่อง ก่อนเร่งความเร็วในช่วงท้ายและขยับขึ้นรั้งอันดับ 2 ในชั่วโมงสุดท้าย ตามหลังจ่าฝูงเพียง 1 รอบสนาม พร้อมสร้างโอกาสลุ้นชัยชนะจนถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม หลังฝนตกลงมาอย่างหนักจนสภาพสนามไม่เอื้อต่อการแข่งขัน ฝ่ายจัดจึงตัดสินใจยุติการแข่งขันก่อนครบระยะเวลา ส่งผลให้ Yamaha Factory Racing Team คว้าโพเดียมอันดับ 2 ไปครอง ด้วยผลงานรวม 188 รอบสนาม
วาตารุ โยชิคาวะ ผู้จัดการทีม กล่าวว่า “ในช่วงท้ายของการแข่งขัน เราสามารถกดดันคู่แข่งได้เป็นอย่างดี และลดช่องว่างจากปีที่แล้วลงได้ แต่การจบอันดับสองอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าเรายังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนา”
“ผมรู้สึกเสียดายที่เราไม่สามารถเปลี่ยนผลงานอันยอดเยี่ยมของนักแข่งทั้งสามคนและทีมงานให้เป็นชัยชนะได้ แจ็ค และโลก้า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักแข่งระดับโลก ทั้งความเร็ว ความมุ่งมั่น และข้อมูลทางเทคนิคที่ช่วยยกระดับทีมได้อย่างมาก”
“ผมทำงานร่วมกับนากาสึกะในพิตมาหลายปี และได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการทำงานของเขามาโดยตลอด นักแข่งทุกคนต่างผิดหวังไม่ต่างจากผม เพราะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อพอใจกับการขึ้นโพเดียม เป้าหมายเดียวของเราคือชัยชนะ”
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