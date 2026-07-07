"ก้อง-สมเกียรติ" ขอบคุณ "ฮอนด้า เอชอาร์ซี" มอบประสบการณ์ร่วมทีมคว้าแชมป์ ศึก Suzuka 8 Hours 2026

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดขวัญใจชาวไทยออกโรงขอบคุณ "ฮอนด้า เอชอาร์ซี" มอบประสบการณ์ร่วมทีมล่าแชมป์ศึกเอ็นดูรานซ์สุดโหดระดับตำนานรายการ Suzuka 8 Hours 2026 หลังทีมผงาดคว้าแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน พร้อมแสดงความยินดีกับ “ทาคูมิ ทาคาฮาชิ” และ “โจนาธาน เรีย” หลังพาทีมฝ่าสภาพอากาศแปรปรวนเข้าวินที่ ซูซูกะ เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าตัวเผยว่า แม้ไม่ได้ลงแข่งขันแต่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ล้ำค่า หวังได้รับโอกาสครั้งต่อไปในอนาคต
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเอ็นดูรานซ์ชิงแชมป์โลก ดวลความเร็ว 8 ชั่วโมงเต็มภายใต้การติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก ในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 47 ของศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับตำนาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของค่ายผู้ผลิตจักรยานยนต์ในเวที 2 ล้อ โดยได้รับความสำคัญจากทุกแบรนด์ทั่วโลก ด้วยการส่งนักบิดตัวหลักจากทั้งรายการ โมโตจีพี หรือแม้กระทั่ง เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ หลายคน
สำหรับ ฮอนด้า เอชอาร์ซี (Honda HRC) ในฐานะแชมป์เก่านำโดยนักบิดชาวญี่ปุ่นผู้มากประสบการณ์กว่าใครอย่าง “ทาคูมิ ทาคาฮาชิ” ซึ่งคุ้นเคยกับรถแข่ง CBR1000RR-R หมายเลข 30 เป็นตัวหลัก โดยมีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ 6 สมัยชาวไอริชอย่าง “โจนาธาน เรีย” เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในปีนี้
ขณะเดียวกัน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ยังดึงตัว "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยในสังกัดจากเวที เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ มาร่วมทีม หลังได้รับการเรียกตัวก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ ได้สร้างความเร็วที่น่าประทับใจต่อทีมอย่างมากในการทดสอบกับแทร็กแห้ง ทว่านักบิดชาวไทยยังไม่มีประสบการณ์ในสนามซูซูกะกับแทร็กเปียก และสภาพอากาศแบบผสมผสาน ส่งผลให้ ฮอนด้า เอชอาร์ซี เลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่เสี่ยงเพื่อภารกิจล่าแชมป์ในปีนี้ ทีมรายงานว่า "ก้อง-สมเกียรติ" มีส่วนสำคัญต่อทีมอย่างมากในการทำงานตลอดทั้งสุดสัปดาห์จนนำมาสู่ความสำเร็จอีกครั้ง
โดย ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ได้ออกตัวจากโพลใช้นักบิดที่มีประสบการณ์กับสภาพอากาศที่ยากลำบากอย่าง ทาคาฮาชิ และ เรีย ก่อนที่ทั้งคู่จะช่วยกันบิดคว้าชัยชนะครั้งที่ 5 ติดต่อกันมาครองได้สำเร็จ หลังผ่าน 8 ชั่วโมงที่เต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนมากมายตลอดทั้งเรซ โดยวิ่งไปทั้งสิ้น 188 รอบสนาม พร้อมกับสร้างสถิติคว้าชัยชนะในศึก ซูซูกะ 8 ชั่วโมง เป็นครั้งที่ 32 อีกด้วย
"ก้อง-สมเกียรติ" นักบิดไทยกล่าวหลังจบสุดสัปดาห์แห่งความสำเร็จของทีมว่า "ผมดีใจจริงๆ ครับ กับ โจนาธาน และ ทาคูมิ วันนี้เราเป็นทีมที่มีความสุขมาก"
"สุดสัปดาห์นี้ผมได้รับประสบการณ์ และบทเรียนที่ดีอย่างมาก ผมขอขอบคุณ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่มอบโอกาสครั้งนี้และช่วยให้ผมได้เรียนรู้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ ถึงผมจะไม่ได้ลงแข่งขัน แต่ผมก็สนุกกับทุกช่วงเวลาที่ได้มีส่วนร่วมกับทีม และหวังว่าจะมีโอกาสอีกครั้งในอนาคต" นักบิดไทยทิ้งท้าย
ทั้งนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" จะเดินทางมุ่งหน้าสู่สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี ต้นสังกัด เพื่อลงแข่งขันในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามที่ 8 ของฤดูกาล ณ โดนิงตัน พาร์ค ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเซอร์กิตที่เจ้าตัวยังไม่เคยลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ
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