“ฮาลันด์” ไม่ปฏิเสธ โดนแซวหน้าเหมือน "จอมมารบู"

เพจแฟชั่นชื่อดัง hidden.ny ลงรูปเทียบ เออร์ลิง ฮาลันด์ กับ จอมมารบู ตัวละครในการ์ตูนสุดฮิตเรื่อง ดราก้อนบอล พร้อมบอกว่าสองคนนี้หน้าคล้ายกันมาก
เรื่องนี้จะไม่ปั่นและเป็นประเด็นเลย ถ้าเจ้าตัวไม่เข้ามาเห็น โดยล่าสุด “ฮาลันด์” ที่หันก็เข้ามาเมนต์เองเลยว่า “จะว่าไป ผมก็ไม่ปฏิเสธนะ”
ยอมรับกันดื้อๆแบบนี้ แฟนๆเลยแห่มาชมความปั่นและความน่ารักของเจ้าตัวกันเพียบ แถมคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียวกำลังกลายเป็นไวรัลอยู่ด้วย
สำหรับ ฮาลันด์ มีโปรแกรมนำทีมชาตินอร์เวย์ ลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก 2026 กับทีมชาติอังกฤษ ในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค.นี้ (ดึกวันเสาร์) เวลา 04.00 น.