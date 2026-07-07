“OR–GULF–AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ยก Football Clinic สู่ชัยนาท ส่งต่อแรงบันดาลใจลูกหนังให้เยาวชนท้องถิ่น

โครงการ “OR–Gulf–AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ร่วมกับ สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรม “Football Clinic เติมโอกาส ทะลุทุกขีดจำกัด” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยนาท (เขาพลองสเตเดียม) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในจังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน
กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสอนทักษะการเล่นฟุตบอล แต่ยังเป็นการส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์จากนักเตะและทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของสโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล ที่มาร่วมแบ่งปันเส้นทางสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ พร้อมปลูกฝังคุณค่าของความมีวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จทั้งในและนอกสนาม
ตลอดการฝึกซ้อม เยาวชนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักฟุตบอล ผ่านฐานกิจกรรมที่ออกแบบให้สนุกและเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอล การส่งและรับบอล การยิงประตู การฝึกความคล่องตัว และการควบคุมบอลในพื้นที่จำกัด โดยมีนักเตะจากสโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกและแรงบันดาลใจ
ทั้งนี้ กิจกรรม Football Clinic ในจังหวัดชัยนาท เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงสโมสรฟุตบอลกับชุมชน พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนและแฟนบอลในพื้นที่ ผ่านพลังของกีฬาฟุตบอลที่สามารถสร้างความสุขและโอกาสให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง