"ยานนิส" ปิดฉาก 13 ปีที่มิลวอกี เตรียมซบ "ฮีต" อย่างเป็นทางการ

ยานนิส อันเตโตคุมโป ซูเปอร์สตาร์แห่งศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่ไมอามี เร็วๆ นี้ หลังประกาศอำลา มิลวอกี บัคส์
ระยะเวลาของ ยานนิส กับ บัคส์ สิ้นสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หลัง NBA รับรองการเทรด ยานนิส กับ บ็อบบี พอร์ติส ไป ฮีต แลกกับ ไทเลอร์ เฮอร์โร, ไฮเม ฮาเควซ, เคล'เอล แวร์, คาสปาราส ยาคูซิโอนิส และสิทธิ์ดราฟต์
ฟอร์เวิร์ดชาวกรีซ กำลังจะเดินทางสู่เมืองไมอามีอีกไม่กี่วันข้างหน้า และกล่าวอำลาแฟนๆ มิลวอกี ทาง โซเชียล มีเดีย หลังรับใช้แฟรนไชส์มานาน 13 ซีซัน "ผมอยากให้คุณได้ยินจากปากของผม เมืองมิลวอกีจะอยู่ในใจผมเสมอ"
"ที่นี่คือบ้านของผม และสถานที่ที่ผมให้กำเนิดลูกๆ มันทำให้ผมเติบโตอย่างทุกวันนี้ สิ่งนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน มิลวอกี ยังเป็นเมืองของผม, ทีมของผม และครอบครัวของผม"
ยานนิส ดีกรีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย แยกทาง บัคส์ โดยเป็นเจ้าของสถิติทำสกอร์สูงสุดแฟรนไชส์ 21,531 แต้ม มากกว่า คารีม อับดุล-จับบาร์ (ชื่อเดิม ลูว์ อัลซินดอร์) ประมาณ 7,000 แต้ม, และรีบาวน์ดกับแอสซิสต์สูงสุดแฟรนไชส์
ไฮไลท์สำคัญของ ยานนิส ตลอด 13 ซีซันที่มิลวอกี คือ คว้าแชมป์ NBA 2021 โดยเหมา 50 แต้มเกม 6 เอาชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 4-2 เกม และรางวัล MVP รอบชิงชนะเลิศ