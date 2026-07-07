"มาร์ติเนซ" ลากุนซือโปรตุเกส ร่วง 16 ทีมไม่ถือว่าล้มเหลว

โรแบร์โต มาร์ติเนซ ประกาศอำลากุนซือ โปรตุเกส หลังแพ้ สเปน 0-1 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 คืนวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม โดยปฏิเสธผลการแข่งขัน คือ ความล้มเหลว
มิเกล เมริโน ตัวสำรอง ยิงประตูชัยนาที 90+1 ที่สนามเอที แอนด์ ที สเตเดียม เมืองดัลลัส ทำให้ "กระทิงดุ" เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย และปิดฉากการเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของ คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีม โปรตุเกส
มาร์ติเนซ รับงานคุม โปรตุเกส ปี 2023 และสัญญาจะสิ้นสุดหลังจบทัวร์นาเมนต์
โค้ชชาวสเปน กล่าว "ใช่ นี่เป็นเกมสุดท้ายของผม ผมภูมิใจมากที่ได้คุมทีม 45 เกม และผมรู้สึกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น และความรักที่โปรตุเกส มันเป็นความทรงจำที่จะติดตัวผมตลอดไป"
"ฝอยทอง" เป็นทีมที่มีนักเตะตัวท็อปมากมาย โดยเฉพาะแดนกลาง วิตินญา, เจา เนเวส และ บรูโน เฟร์นันด์ส และแดนหน้าอย่าง โรนัลโด้ แต่ มาร์ติเนซ ปฏิเสธการตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย คือ ความล้มเหลว
"เราไม่ได้ล้มเหลว เราแพ้ทีมลุ้นแชมป์ เราแสดงให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะบุคคลอันยอดเยี่ยม ชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเกม คุณล้มเหลวก็ต่อเมื่อคุณไม่พยายามเป็นผู้ชนะ และเราพยายามเอาชนะจนวินาทีสุดท้าย"
"ไม่ใช่แค่ โปรตุเกส มีเพียงไม่กี่ทีมที่เข้าถึงรอบท้ายๆ ของ ฟุตบอลโลก สม่ำเสมอ มันยากมากที่จะรักษามาตรฐานและเข้ารอบได้บ่อยๆ มีหลายสิ่งที่สร้างความแตกต่าง เช่น บอลชนคาน เหล่านี้คือสิ่งตัดสินเกมฟุตบอลโลก"