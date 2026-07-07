ฮุนไดเปิดแคมเปญ “Drive ASEAN as One” หนุนศึกลูกหนังฮุนไดคัพ 2026

ฮุนได มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เปิดตัวภาพยนตร์แคมเปญ “Hyundai, Driving ASEAN as One” ตอกย้ำบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนหลักของศึก Hyundai Cup™ 2026 ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับภูมิภาคที่มีกำหนดฟาดแข้งระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2569
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของศึก Hyundai Cup™ 2026 ฮุนไดต่อยอดประสบการณ์ด้านกีฬาระดับโลกที่สั่งสมมายาวนานกว่า 27 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และชุมชนอันหลากหลายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยแคมเปญ “Hyundai, Driving ASEAN as One” ถือเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเครือข่ายระดับโลกของบริษัทฮุนได มอเตอร์ ภายใต้แนวคิด “Progress for Humanity” ซึ่งสะท้อนความเชื่อที่ว่า ความก้าวหน้าที่มีความหมายเกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนเดินหน้าไปด้วยกัน และการขับเคลื่อนมีพลังในการพาผู้คนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
“Hyundai Cup™ 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอลเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเฉลิมฉลองคุณค่าที่อาเซียนยึดมั่น ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลาย ความแข็งแกร่ง และจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่อาจแยกจากกัน ผ่านภาพยนตร์แคมเปญหลักและแคมเปญ ‘Driving ASEAN as One’ ที่ต้องการให้แฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาครู้สึกว่า ฮุนไดอยู่เคียงข้างพวกเขาในทุกเส้นทางของการแข่งขันครั้งนี้
นายฟาราซ ชัมซี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด ฮุนได มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า ฮุนได วิสัยทัศน์ Progress for Humanity ไม่ใช่เพียงถ้อยคำหรือสโลแกน แต่คือพันธสัญญาของเราในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และสร้างการเชื่อมโยงในทุกตลาดที่เราดำเนินธุรกิจ โดย Hyundai Cup™ 2026 ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่สุดที่จะทำให้พันธสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
หัวใจสำคัญของแคมเปญนี้คือ Hyundai STARGAZER รถยนต์รุ่นฮีโร่ของ Hyundai Cup™ 2026 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยง ความสะดวกสบาย และการเดินทางของครอบครัว โดย STARGAZER ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ “Driving ASEAN as One” ได้อย่างชัดเจน ในฐานะรถยนต์ที่พาผู้คนมารวมตัวกัน สร้างการเดินทางร่วมกัน และเติมเต็มช่วงเวลาอันมีความหมายที่สะท้อนตัวตนของชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค ภายในเรื่องราวของแคมเปญ STARGAZER จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและความมุ่งหวังของทั้งภูมิภาค
แคมเปญนี้ยังได้ ดิก้า (Dhika) หรือ “Aura Farming Boy” ไวรัลบอยที่สร้างกระแสบนโลกออนไลน์จากการแข่งขันเรือ Pacu Jalur มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว โดยดิก้าสะท้อนคุณค่าของความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม และการเคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน จนกลายเป็นตัวแทนที่สร้างแรงบันดาลใจของการเดินหน้าไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับทีมพายเรือที่สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทแตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ฮุนไดเชื่อว่า ความก้าวหน้าที่มีความหมายจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนรวมพลังกันภายใต้เป้าหมายร่วมกัน โดยเรื่องราวฉบับเต็มของดิก้ากับฮุนไดจะถูกเปิดเผยผ่านคอนเทนต์แคมเปญพิเศษในเร็ว ๆ นี้
สำหรับประเทศไทย แฟนบอลชาวไทยสามารถรอติดตามบรรยากาศความคึกคักของ Hyundai Cup™ 2026 ได้อย่างใกล้ชิด โดยตามโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมเหย้า 2 นัด พบ มาเลเซีย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 และพบ เมียนมา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ขณะที่กิจกรรมพิเศษของฮุนไดในประเทศไทย ทั้งกิจกรรมสำหรับแฟนบอล สิทธิพิเศษต่าง ๆ และโอกาสในการสัมผัสยนตรกรรมฮุนไดอย่างใกล้ชิด จะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของฮุนได ประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก Hyundai Thailand