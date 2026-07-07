กกท. เช็กความฟิตทัพเอเชียนเกมส์ไทย สุดแกร่ง ผลรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก พร้อมไล่ล่า 15 ทอง

กกท. เปิดผลทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาไทยชุดทำศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 ปรากฏว่า สภาพร่างกายอยู่ในระดับดี-ดีมาก รวมกันถึง 81 เปอร์เซ็นต์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เตรียมเช็กความฟิตขั้นสุดท้ายในการทดสอบครั้งที่ 3 หวังอัพเกรดความแข็งแกร่งทัพไทยให้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนไปไล่ล่า 15 เหรียญทองตามเป้าหมาย
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กกท. ได้เก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้ว 2 ครั้งพบว่านักกีฬาไทย ผ่านเกณฑ์การทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ
“นักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ทุกคน จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามระเบียบทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2569 ส่วนการทดสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 โดยภาพรวม ผลการทดสอบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีจำนวนรวมกว่า 81 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมาก อย่างไรก็ตาม กกท. ยังต้องการที่จะยกระดับขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีมากให้ได้มากที่สุดต่อไป” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สำหรับผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาไทย 2 ครั้งที่ผ่านมา นักกีฬาที่เข้ารับการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 25 เปอร์เซ็นต์, อยู่ในเกณฑ์ดี 56 เปอร์เซ็นต์, ระดับปานกลาง 16.6 เปอร์เซ็นต์ และระดับต่ำ 2.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในกลุ่มปานกลางต้องขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดี หรือกลุ่มที่อยู่เกณฑ์ดี ต้องขยับขึ้นไปเกณฑ์ดีมากให้ได้
“ความพร้อมด้านร่างกายที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพทั้งในด้านทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงช่วงเวลาแข่งขัน ซึ่ง กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด 47 สมาคม ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะต้องทำให้ได้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 เหรียญทอง” ดร.ก้องศักด กล่าว