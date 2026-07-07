ชื่นมื่น! ‘GULF-AIS’ จัด “DREAM MATCH” ขนทีมรวมดารา-อินฟลู บุกดวลแข้งชัยนาท ปลุกระแสลูกหนังท้องถิ่น

อิ่มอกอิ่มใจพร้อมด้วยความสุขและรอยยิ้มของชาวจังหวัดชัยนาท กับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “DREAM MATCH แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง สเตเดียม) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยการนำทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังมาฟาดแข้งกับ สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและร่วมปลุกกระแสฟุตบอลท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนญ ตันติสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, นางสาวชาลินี ผลานุวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ AIS, นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท และนายอนุชา นาคาศัย ประธานกิตติมศักดิ์สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ภายในงานมีกิจกรรมความบันเทิงและบูทกิจกรรมจากผู้สนับสนุน รวมถึงกิจกรรม Football Clinic เติมโอกาส ทะลุทุกขีดจำกัด ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า 90 คน ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากนักเตะและทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของสโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล อย่างใกล้ชิด สร้างทั้งความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จากนั้นก็เข้าสู่ไฮไลท์สำคัญในงานครั้งนี้ ในฟุตบอลนัดพิเศษ ที่เป็นการพบกันระหว่าง ทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์ นำโดย “แท่ง” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, “อั๋น” อัครพรรฒ บุนนาค, “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย, จักรพันธ์ พรใส, ดีเจพล่ากุ้ง ซึ่งจะพบกับทีมรวมดาราของ สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่ขนทั้งผู้เล่นระดับ “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” และทีมนักเตะจากแชมป์บอล 7 สีปีล่าสุด มาประชันฝีเท้ากัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพ รอยยิ้ม และพลังของกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการที่ต้องการเชื่อมโยงสโมสรฟุตบอลอาชีพเข้ากับชุมชนท้องถิ่น
สำหรับกิจกรรม “DREAM MATCH แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ในจังหวัดชัยนาท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GULF-AIS ที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมฟุตบอลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับฟุตบอลระดับท้องถิ่น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการลูกหนังและส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับเยาวชนไทย พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ในกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ