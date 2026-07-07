“โรนัลโด” น้ำตาคลอ เม้มปากกลั้นอารมณ์อำลาบอลโลกครั้งสุดท้าย หลังโปรตุเกสร่วง 16 ทีม

คริสเตียโน โรนัลโด ดวงตาแดงก่ำ น้ำตาคลอ พยายามเม้มริมฝีปากเพื่อกลั้นอารมณ์ ก่อนก้มหน้าเดินออกจากสนาม หลังโปรตุเกสพ่ายแพ้สเปน 0-1 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
ดาวเตะวัย 41 ปี ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่ 6 และแม้ยังไม่มีการประกาศอำลาทีมชาติทางการ แต่ความพ่ายแพ้เกมนี้ทำให้นี่เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายของเขาในเวทีฟุตบอลโลกไปโดยปริยาย ตามที่เจ้าตัวได้เผยกับสื่อว่าเวิลด์คัพหนนี้ จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิต
ตลอดเส้นทางการรับใช้ชาติ โรนัลโด ลงเล่นฟุตบอลโลก 6 สมัย ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2026 ฝากผลงานลงสนาม 26 นัด ยิง 11 ประตู และสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นชายคนแรกที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก 6 สมัยติดต่อกัน