“เมริโน” ซูเปอร์ซับซัดนาทีบาป สเปนดับโปรตุเกส 1-0 ลิ่ว 8 ทีม ปิดฉาก “โรนัลโด” ในบอลโลก

มิเกล เมริโน รับบทฮีโร่จากม้านั่งสำรอง หลังลงมายิงประตูชัยนาที 90+1 พา สเปน แชมป์ยุโรปล่าสุด เฉือนชนะ โปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จ
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการกลับเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายครั้งแรกของสเปนนับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเป็นปีที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก และน่าสนใจว่าในฟุตบอลโลกครั้งนั้น สเปนก็เคยเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายเช่นกัน
แม้สกอร์จะจบลงเพียงประตูเดียว แต่สะท้อนความแตกต่างของทั้งสองทีมได้ชัดเจน สเปนมีความอดทน มีวินัย และฉวยโอกาสสำคัญได้เด็ดขาด ขณะที่โปรตุเกสทำเกมรับได้ดีเกือบตลอด 90 นาที แต่กลับขาดความอันตรายในเกมรุก และต้องจ่ายค่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวด้วยการตกรอบ
สเปนแสดงให้เห็นคุณสมบัติของทีมที่มีโอกาสไปถึงแชมป์ เพราะในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ทีมที่แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องชนะด้วยฟอร์มที่สวยงามทุกนัด แต่ต้องรู้วิธีเอาตัวรอดในเกมที่กดดันที่สุด
ขณะเดียวกัน ความพ่ายแพ้ครั้งนี้อาจเป็นการปิดฉากเส้นทางฟุตบอลโลกของ คริสเตียโน โรนัลโด หลังลงเล่นเวิลด์คัพครบ 6 สมัย ด้วยวัย 41 ปี แม้ยังไม่มีการประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการ แต่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นบทสุดท้ายของตำนานโปรตุเกสบนเวทีฟุตบอลโลก
ขอบคุณภาพ : FIFA