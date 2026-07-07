"แซนดี้" ซิ่งฝ่าอุปสรรค ซิวโพเดียมศึก บางแสน กรังปรีซ์

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่ง สายเลือดไทย ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT3 ถึง 3 สมัย (ปี 2562, 2563 และ 2565) เผชิญสุดสัปดาห์สุดหินที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในเรซแรก แต่ในที่สุดพารถแข่งหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo2 กลับมาคว้าขึ้นโพเดียมอันดับที่ 3 ของตารางคะแนนรวมของเรซที่ 2 ได้อย่างสุดเร้าใจ พร้อมทำสถิติเวลาต่อรอบเร็วที่สุด (Fastest Lap) 01.33.178 ในศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2569 รุ่นใหญ่สุดของรายการ Super Car GT3 โดยขับคู่กับทีมเมทชาวมาดากัสการ์ เอียโร่ ราซานาโกโต้ (Iaro Razanokoto) ในรถหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo II สังกัดทีม บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แซนดี้ลงแข่งขันร่วมกับเอียโร่ ราซาโนโกโต (Iaro Razanokoto) นักแข่งชาวมาดากัสการ์ โดยทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบควอลิฟาย เมื่อทำอันดับที่ 5 ในควอลิฟายแรก และอันดับที่ 3 ในควอลิฟายที่ 2 ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมลุ้นโพเดียมทั้งสองเรซ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน Race 1 กลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อเอียโร่รับหน้าที่ออกสตาร์ทกริดที่ 5 และต้องรับมือกับอาการผิดปกติของตัวรถตลอดช่วงแรกของการแข่งขัน หลังเข้าพิทเปลี่ยนตัว แซนดี้ลงขับต่อทันที แต่ก็สัมผัสได้ว่ารถมีบางอย่างผิดปกติ อาการยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนจะกลายเป็นความเสียหายของระบบช่วงล่าง จนต้องจำใจนำรถออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้งที่มีโอกาสสู้กับคู่แข่งได้แน่นอน
ทีมงานไม่ยอมแพ้ เร่งแก้ไขรถตลอดทั้งคืนเพื่อกลับมาสู้ในเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ โดยแซนดี้ออกสตาร์ตจากกริดสตาร์ทที่ 3 และรักษาตำแหน่งได้อย่างแข็งแกร่ง ไล่กดดันสองคันหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งก่อนถึงช่วงปากทางพิทเปิดเพื่อเปลี่ยนตัวนักแข่ง เกิดเหตุรถคันที่ถูกแซงติดอยู่บริเวณโค้งแฮร์พิน ทำให้รถกลุ่มนำต้องชะลอตัวอย่างกะทันหัน ส่งผลให้เกิดการสัมผัสและทำให้ยางรถของแซนดี้รั่ว ทำให้ต้องกลับเข้ามาเปลี่ยนยาง ทำให้อันดับตกลงไปอย่างน่าเสียดายที่อยู่ในอันดับที่ 4 ขณะนั้น ก่อนส่งต่อรถให้ราซาโนโกโตลงทำหน้าที่ในช่วงท้ายของการแข่งขัน
แม้จะเสียเปรียบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เอียโร่ยังคงขับได้อย่างยอดเยี่ยม ทำเวลาต่อรอบได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทีมอาศัยจังหวะจากปัญหาของคู่แข่งหลายคัน ไล่แซงกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพารถหมายเลข 888 ทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 3 ของตารางคะแนนรวม พร้อมปิดท้ายการแข่งขันด้วย Fastest Lap ตอกย้ำศักยภาพที่แท้จริงของทีมตลอดสุดสัปดาห์
แซนดี้กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า "เป็นสุดสัปดาห์ที่ให้ความรู้สึกทั้งดีใจและน่าเสียดาย เรามีความเร็วมากพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มผู้นำได้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ แต่หลายเหตุการณ์ไม่เป็นใจ การต้องออกจากเรซแรก ในรอบสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ส่วนเรซที่ 2 ก็ต้องเจอกับปัญหายางรั่วอีก อย่างไรก็ตาม ทุกคนในทีม ทำงานกันอย่างยอดเยี่ยม ไม่ยอมแพ้จนสามารถกลับมาคว้าโพเดียมได้ และการทำ Fastest Lap ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหน "
แซนดี้ขอบคุณทีมเมท ทีมงานแข่ง รวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมฝ่าฟันหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่หนักที่สุดของฤดูกาลไปด้วยกัน
แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ทั้งแซนดี้และเอียโร่ ยังสามารถเก็บคะแนนสะสมได้สำเร็จ ก่อนมุ่งหน้าสู่สนามต่อไปของ Thailand Super Series ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชานแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม โดยตั้งเป้าสานต่อความเร็วที่มี และเปลี่ยนศักยภาพอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้
ตารางการแข่งขัน ปี 2569
สนามที่ 1 21-24 พฤษภาคม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 1-5 กรกฎาคม บางแสน อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 21-23 สิงหาคม สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 4 18-20 กันยายน สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 5 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์