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"แซนดี้" ซิ่งฝ่าอุปสรรค ซิวโพเดียมศึก บางแสน กรังปรีซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แซนดี้ พร้อมด้วยทีมเมท เอียโร่ ราซาโนโกโต นักแข่งชาวมาดากัสการ์
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่ง สายเลือดไทย ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT3 ถึง 3 สมัย (ปี 2562, 2563 และ 2565) เผชิญสุดสัปดาห์สุดหินที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในเรซแรก แต่ในที่สุดพารถแข่งหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo2 กลับมาคว้าขึ้นโพเดียมอันดับที่ 3 ของตารางคะแนนรวมของเรซที่ 2 ได้อย่างสุดเร้าใจ พร้อมทำสถิติเวลาต่อรอบเร็วที่สุด (Fastest Lap) 01.33.178 ในศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2569 รุ่นใหญ่สุดของรายการ Super Car GT3 โดยขับคู่กับทีมเมทชาวมาดากัสการ์ เอียโร่ ราซานาโกโต้ (Iaro Razanokoto) ในรถหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo II สังกัดทีม บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แซนดี้ลงแข่งขันร่วมกับเอียโร่ ราซาโนโกโต (Iaro Razanokoto) นักแข่งชาวมาดากัสการ์ โดยทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบควอลิฟาย เมื่อทำอันดับที่ 5 ในควอลิฟายแรก และอันดับที่ 3 ในควอลิฟายที่ 2 ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมลุ้นโพเดียมทั้งสองเรซ

อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน Race 1 กลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อเอียโร่รับหน้าที่ออกสตาร์ทกริดที่ 5 และต้องรับมือกับอาการผิดปกติของตัวรถตลอดช่วงแรกของการแข่งขัน หลังเข้าพิทเปลี่ยนตัว แซนดี้ลงขับต่อทันที แต่ก็สัมผัสได้ว่ารถมีบางอย่างผิดปกติ อาการยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนจะกลายเป็นความเสียหายของระบบช่วงล่าง จนต้องจำใจนำรถออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้งที่มีโอกาสสู้กับคู่แข่งได้แน่นอน

ทีมงานไม่ยอมแพ้ เร่งแก้ไขรถตลอดทั้งคืนเพื่อกลับมาสู้ในเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ โดยแซนดี้ออกสตาร์ตจากกริดสตาร์ทที่ 3 และรักษาตำแหน่งได้อย่างแข็งแกร่ง ไล่กดดันสองคันหน้าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งก่อนถึงช่วงปากทางพิทเปิดเพื่อเปลี่ยนตัวนักแข่ง เกิดเหตุรถคันที่ถูกแซงติดอยู่บริเวณโค้งแฮร์พิน ทำให้รถกลุ่มนำต้องชะลอตัวอย่างกะทันหัน ส่งผลให้เกิดการสัมผัสและทำให้ยางรถของแซนดี้รั่ว ทำให้ต้องกลับเข้ามาเปลี่ยนยาง ทำให้อันดับตกลงไปอย่างน่าเสียดายที่อยู่ในอันดับที่ 4 ขณะนั้น ก่อนส่งต่อรถให้ราซาโนโกโตลงทำหน้าที่ในช่วงท้ายของการแข่งขัน

แม้จะเสียเปรียบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เอียโร่ยังคงขับได้อย่างยอดเยี่ยม ทำเวลาต่อรอบได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทีมอาศัยจังหวะจากปัญหาของคู่แข่งหลายคัน ไล่แซงกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพารถหมายเลข 888 ทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 3 ของตารางคะแนนรวม พร้อมปิดท้ายการแข่งขันด้วย Fastest Lap ตอกย้ำศักยภาพที่แท้จริงของทีมตลอดสุดสัปดาห์

แซนดี้กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า "เป็นสุดสัปดาห์ที่ให้ความรู้สึกทั้งดีใจและน่าเสียดาย เรามีความเร็วมากพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มผู้นำได้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ แต่หลายเหตุการณ์ไม่เป็นใจ การต้องออกจากเรซแรก ในรอบสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ส่วนเรซที่ 2 ก็ต้องเจอกับปัญหายางรั่วอีก อย่างไรก็ตาม ทุกคนในทีม ทำงานกันอย่างยอดเยี่ยม ไม่ยอมแพ้จนสามารถกลับมาคว้าโพเดียมได้ และการทำ Fastest Lap ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหน "

แซนดี้ขอบคุณทีมเมท ทีมงานแข่ง รวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมฝ่าฟันหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่หนักที่สุดของฤดูกาลไปด้วยกัน

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ทั้งแซนดี้และเอียโร่ ยังสามารถเก็บคะแนนสะสมได้สำเร็จ ก่อนมุ่งหน้าสู่สนามต่อไปของ Thailand Super Series ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชานแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม โดยตั้งเป้าสานต่อความเร็วที่มี และเปลี่ยนศักยภาพอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้

ตารางการแข่งขัน ปี 2569
สนามที่ 1 21-24 พฤษภาคม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 1-5 กรกฎาคม บางแสน อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 21-23 สิงหาคม สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 4 18-20 กันยายน สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 5 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ซิ่งรถ Audi R8 LMS Evo II

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งสายเลือดไทย





โพเดี้ยมศึก บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2569 รุ่นใหญ่สุดของรายการ Super Car GT3
แซนดี้ พร้อมด้วยทีมเมท เอียโร่ ราซาโนโกโต นักแข่งชาวมาดากัสการ์
ซิ่งรถ Audi R8 LMS Evo II
แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งสายเลือดไทย
"แซนดี้" ซิ่งฝ่าอุปสรรค ซิวโพเดียมศึก บางแสน กรังปรีซ์
"แซนดี้" ซิ่งฝ่าอุปสรรค ซิวโพเดียมศึก บางแสน กรังปรีซ์
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