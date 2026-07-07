โลกโซเชียลจัดหนัก ทำคลิป AI “ทรัมป์ฉีกใบแดง” ขยี้ปมแทรกแซงฟีฟ่าระงับโทษแบน “บาโลกัน”

กระแสดราม่าฟุตบอลโลก 2026 กรณีสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ระงับโทษแบนใบแดงของ โฟลาริน บาโลกัน ที่เกิดขึ้นกับบอสเนียฯ ในเกมรอบ 32 ทีม จนสามารถลงสนามช่วยทีมชาติสหรัฐฯลงพบกับ เบลเยียม ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ช่วงเช้าวันอังคาร ที่ 7 ก.ค.นี้ ได้ ยังร้อนแรงไม่เลิก ล่าสุดโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปและภาพที่สร้างด้วย AI ล้อเลียนไม่หยุด
หนึ่งในคลิปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ เป็นภาพ AI ที่ทำให้ดูเหมือน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเบื้องหลังคนสำคัญของปมปัญหานี้ กำลังฉีกใบแดงทิ้ง ซึ่งก็สื่อถึงข้อครหาที่ว่า การตัดสินใจของฟีฟ่าเกิดขึ้นหลังมีแรงกดดันทางการเมือง จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก
หลังจากนั้น โลกโซเชียลก็ผลิตมีมและคลิป AI ออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ ยูฟ่า ถึงขั้นออกแถลงการณ์โจมตีฟีฟ่าว่าเป็นการ “ข้ามเส้นแดง” และเตือนว่าการไม่บังคับใช้กฎเดียวกันกับทุกทีม อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความยุติธรรมของการแข่งขันฟุตบอลโลก