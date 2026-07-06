“ทรัมป์” ยันโทรคุย “อินฟานติโน่” ประธานฟีฟ่า เคลียร์โทษแบน “บาโลกัน”

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าเขาติดต่อไปยัง จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนใบแดงของโฟลาริน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ ในเกมกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ดาวยิงตัวเก่งทีมมะกันโดนใบเเดงจากจังหวะย้ำใส่นักเตะคู่เเข่ง ซึ่งความจริงเขาจะต้องถูกเเบน 1 เกมที่พบกับเบลเยี่ยม ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย เเต่อยู่ดีๆ ฟีฟ่าสั่งระงับโทษดังกล่าว ให้เป็นเเค่การคาดโทษ ทำให้บาโลกันจะลงเล่นในเกมสำคัญได้ เเต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อนักเตะโดนใบเเดงเเละทำผิดจริง เเต่ไม่โดนเเบน
ล่าสุดทรัมป์ยืนยันว่าเขาเป็นคนติดต่อไปยังฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนเรื่องดังกล่าว "ผมได้ดูจังหวะนั้นแล้ว และผมเป็นคนที่รักกีฬาและเคยเป็นนักกีฬาที่ดี และผมเข้าใจกีฬาเป็นอย่างดี เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนั่นไม่ใช่การฟาวล์ ไม่ใช่แม้แต่การทำผิดกติกา"
"นั่นคือจังหวะที่ผู้เล่นสองคน วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่แล้วบังเอิญชนกันก็เท่านั้น เขา [บาโลกัน] ไม่ได้ทำอะไรผิด และเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรา หรือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรา… และเขา [ผู้ตัดสิน] ให้ใบแดงกับเขา"
"มันไม่ยุติธรรมเลย คุณทำแบบนั้นไม่ได้ ดังนั้น ใช่ ผมขอให้ฟีฟ่าทบทวน ผมได้คุยกับชายผู้เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง [อินฟานติโน่] เเต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ใช่คนตัดสินใจ คงเป็นคณะกรรมการวินัยที่เป็นคนตัดสินเรื่องนี้"