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คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครบแล้ว! 100 สนามฟุตบอล ทั่วไทย คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งต่อพื้นที่แห่งโอกาสจากยอดดอย-บนเกาะ-ชายแดน ชูสนามฟุตบอลสู่การเป็นพื้นที่สร้างคน สร้างโอกาส ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา10 ปี โครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ภายใต้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ได้เดินหน้าส่งต่อ “โอกาส” และสร้าง “คุณค่า” ให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด! ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลครบทั้ง 100 สนามตามเป้าหมาย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งสนามบนดอย บนเกาะ แม้แต่พื้นที่ชายแดน ไปจนถึงชุมชนห่างไกลที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การออกกำลังกาย และการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เยาวชนไทยอย่างเท่าเทียม ซึ่งสนามฟุตบอลทั้ง 100 แห่ง ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับกีฬาฟุตบอล หากแต่เป็น “พื้นที่แห่งความหวัง” ที่สามารถต่อยอดสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลขนาด 7 คนเล่น ทั้ง 100 สนาม ได้กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 13 สนาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 สนาม ภาคกลาง จำนวน 24 สนาม

ภาคตะวันออก จำนวน 10 สนาม ภาคตะวันตก จำนวน 6 สนาม และภาคใต้ จำนวน 18 สนาม โดยทุกสนามได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัย ความคงทน และการใช้งานที่หลากหลาย รองรับทั้งการเรียนการสอน การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนบทบาทของสนามฟุตบอลที่เป็นมากกว่าพื้นที่กีฬา แต่เป็นพื้นที่สานฝัน สร้างคน สร้างโอกาส และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ในการเป็น “ผู้ให้” ที่เชื่อมั่นใน “พลังของคนไทย” และเชื่อใน “พลังแห่งความเป็นไปได้”


สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามที่ 100 ได้ส่งมอบให้แก่ โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งที่ผ่านมาเผชิญข้อจำกัดด้านพื้นที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากสภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นหินและดินแข็ง ส่งผลให้การฝึกซ้อมกีฬาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ การได้รับเลือกให้เป็นสนามแห่งที่ 100 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่เข้ามาเติมเต็มความฝันและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทั้งโรงเรียนและชุมชน

นายวิศวะ โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลจาก คิง เพาเวอร์ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญและสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งให้แก่โรงเรียนและชุมชน วินาทีที่มีการประกาศว่าโรงเรียนพังเคนพิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแห่งที่ 100 ของโครงการฯ เสียงแห่งความยินดีและรอยยิ้มของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความสุขและความหวัง ปัจจุบันในทุก ๆ เย็น จะมีเยาวชนและคนในชุมชนจำนวนมาก หมุนเวียนเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้อย่างคึกคัก ทำให้บรรยากาศในอำเภอนาตาลอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน

หลังจากที่รู้ว่าโรงเรียนจะได้สนามฯ จำนวนของเด็กที่มาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนพังเคนพิทยามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะเด็ก ๆ หลายคนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง ต่างมีความฝันและอยากได้มีโอกาสเข้ามาฝึกซ้อมบนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งนี้ ประกอบกับทางโรงเรียนมีโค้ชฟุตบอลมืออาชีพอย่างโค้ชเลอ - เลอโค้ช ภูมิจักร ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และประสบการณ์ในการฝึกสอนอย่างเข้มข้น เพื่อปั้นเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ โดยทางโรงเรียนได้วางแนวทางบริหารจัดการสนามอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีการจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาและกีฬา เพื่อผลักดันให้โรงเรียนพังเคนพิทยาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและการแข่งขันฟุตบอลของพื้นที่ในอนาคต

“ผมเชื่อมั่นว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้เปรียบเสมือนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต ให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างแข็งแรง มีวินัย มีความฝัน และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของวงการฟุตบอลไทยและสังคมไทยต่อไป” นายวิศวะ กล่าวทิ้งท้าย


ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในเส้นทางการเดินทางของโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ได้ส่งต่อความสุขให้กับเยาวชนในอีกหลายพื้นที่ ซึ่งมีเรื่องราวความประทับใจที่สะท้อนถึงคำว่า ‘โอกาส’ อย่างแท้จริง เฉกเช่นเรื่องราวของโรงเรียนอ่าวกะพ้อ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่ง นายอุดม กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ อำเภอเกาะยาว เล่าว่า ได้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากคิง เพาเวอร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ดูแลรักษาสนามเป็นอย่างดีและใช้งานอย่างคุ้มค่า โดยมีเรื่องราวที่ภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากสนามแห่งนี้มากมาย อาทิ การที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ได้ 'เปลี่ยนชีวิต' ของเด็ก 2 คนอย่าง นายชาครินต์ หลีช่วย และนายอัครินทร์ โชคเกื้อ พวกเขาคือเด็กสภานักเรียนที่ช่วยขนทราย ช่วยดูแลสนามด้วยความรักตั้งแต่กำลังเริ่มก่อสร้าง และช่วยวางระบบร่วมกับคณะครูในการดูแลสนาม พร้อมช่วยจัดตั้งอะคาเดมี อ่าวกะพ้อคิงส์ จนกลายเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเกาะยาว และสามารถต่อยอดโอกาสในชีวิตได้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ พวกเขายังคงกลับมาที่สนามแห่งนี้ มาช่วยฝึกสอนฟุตบอลให้น้อง ๆ ในพื้นที่ และมีเป้าหมายที่แน่วแน่ว่า หลังจากเรียนจบในปี 2570 จะกลับมาบรรจุเป็นข้าราชการครูที่เกาะยาว ซึ่งจะใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งเดิมของคิง เพาเวอร์ ที่เคยให้โอกาสพวกเขา เป็นพื้นที่ในการส่งต่อโอกาสให้กับเด็ก ๆ รุ่นต่อไปในชุมชน

ถัดมาอีกหนึ่งพื้นที่กลางทะเลอันดามัน บนพื้นที่ของเกาะลิบง ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทุกคนบนเกาะรอคอยสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล โดยมี นายเรวัต ชุมนุมเศษ เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการขอสนามฟุตบอล ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ได้บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในมิติเศรษฐกิจชุมชนว่า “สนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของทุกคนบนเกาะลิบง


เราใช้พื้นที่ตรงนี้จัดกิจกรรมตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับชุมชน ทำให้ประชากรกว่า 4,000 คน จากทั้ง 4 หมู่บ้านบนเกาะ ได้รับประโยชน์ร่วมอย่างเต็มที่ และเนื่องด้วยเกาะลิบงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความปลอดภัยสูง ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงเรียนจึงทำงานร่วมกัน เมื่อมีกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึงคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนแล้วอยากเล่นฟุตบอล ทางโฮมสเตย์ก็จะติดต่อตรงมาจองสนามกับทางโรงเรียน เรียกได้ว่าสนามฟุตบอลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในทุกมิติ ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนขับรถมาตั้งร้านขายอาหารและเครื่องดื่มรอบ ๆ สนาม ยิ่งในวันที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล รายได้จะกระจายไปเป็นทอด ๆ ตั้งแต่เรือโดยสาร รถซาเล้งพ่วงข้างที่รับส่งนักกีฬามาสนามฟุตบอล และโฮมสเตย์ต่าง ๆ บนเกาะก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าพัก สนามฟุตบอลหญ้าเทียมจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกาะลิบงอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จของโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” จึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบสนามฟุตบอลครบตามเป้าหมาย แต่คือการส่งต่อพลังแห่งโอกาส ความหวัง และอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ในการเป็น “ผู้ให้” ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกัน ผ่านพลังของกีฬา ความฝัน และโอกาสที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง


คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม
คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม
คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม
คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม
คิง เพาเวอร์ ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทย ส่งพื้นที่สนามฟุตบอลแก่ชุมชนครบ 100 สนาม