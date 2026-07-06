“รถถัง” ปัดทิ้งนวมซิ่งกระบะ ยืนยันไฟต์ใหญ่ตุลาคมนี้จัดหนักแน่

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยคนดัง เผยกับสื่อฯระหว่างเดินทางไปเปิดประสบการณ์ลงแข่งรถกระบะแต่งซิ่ง ในรายการ บางแสน กรังด์ปรีซ์ ที่ชลบุรี ถึงไฟต์การชกต่อไปว่า ตนเองมีไฟต์ใหญ่ที่รออยู่ในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนที่มาแข่งรถ ตนก็แบ่งเป็นเวลาอยู่แล้ว และเป็นกิจกรรมที่มันสนุก สำหรับตนแล้วคิดว่าในชีวิตทุกคนเกิดมาย่อมอยากจะทำกิจกรรมที่สนุกๆกับชีวิต ดังนั้นถ้าอะไรสนุกก็ทำ อย่าไปซีเรียส อย่าไปยึดติด
รถถัง ยังยืนยันอีกว่า อาชีพของตนเองคือนักมวย และตนยังมุ่งมั่นที่ขึ้นชกเหมือนเดิม และตอนนี้ก็มีรายการแล้ว อยากให้รอติดตามกัน สำหรับตนจะกลับมาไปมุ่งมั่นฝึกซ้อม เพื่อกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งเพื่อแฟนๆชาวไทยทุกคน