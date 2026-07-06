“Start Up” ฟอร์มโหดสยบตากาล็อก – ยอดทีมไทยพาเหรดเก็บชัยรอบแรกศึกยัดห่วง “TYBI 2026

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการ "Thai Youth Basketball Invitation (TYBI) by Ruamrudee Ratchapruek" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส (RISR) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาค ที่ผ่านมา เป็นการชิงชัยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่สอง
ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (Pool D) ทีม Start Up (แชมป์เก่า) ลงสนามพบกับ The Patrons Sports Central ทีมที่บินลัดฟ้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ เกมนี้ทีมยัดห่วงหนุ่ม Start Up โชว์ทีมเวิร์กและการเข้าทำที่เฉียบคม ดับเครื่องชนผู้มาเยือนจากแดนตากาล็อกไปอย่างขาดลอย 74-28 เก็บชัยชนะได้สำเร็จ
ด้านรุ่น 15 ปี ชาย (Pool C) เป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่อย่าง BCC (A) (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) พบกับ Traill Academy ซึ่งเกมดำเนินไปอย่างสูสีผลัดกันนำผลัดกันตามอย่างตื่นเต้น ก่อนจะเป็นหนุ่มบีซีซี เอ ที่อาศัยความนิ่งเบียดเอาชนะไปได้หวุดหวิด 41-37
สำหรับผลการแข่งขันในทุกรุ่นอายุ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย (รอบแรก) BCC (B) ชนะ DS X SIA X RISR 68-34, BCC (A) ชนะ Traill Academy 41-37, The Laughing Cow ชนะ SPSM (สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมฯ) 53-32, EBA (ESSENTIAL BASKETBALL ACADEMY) ชนะ Saint Gabriel's College 57-48, Chuu ชนะ Amigos 43-42
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง (รอบแรก) Chuu ชนะ Kans Basketball Club 61-34, Absornsawan (อัปสรสวรรค์) ชนะ SPSM x KJA 47-27, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง (รอบแรก) Srisuvit School (ศรีสุวิช) ชนะ MPS 69-50, SPSM (สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมฯ) ชนะ TKK 52-49
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (รอบแรก) Suankularb Non (สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) ชนะ SPSM (สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมฯ) 49-38, Start Up ชนะ The Patrons Sports Central Philippines (ฟิลิปปินส์) 74-28, ACT (อัสสัมชัญธนบุรี) ชนะ BCC A 52-37, Traill Academy ชนะ Balling All day 57-34, Benjamarachanusorn (เบญจมราชานุสรณ์) ชนะ Srisuvit Storm 62-53 คะแนน
สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน “TYBI 2026 by Ruamrudee Ratchapruek” จะยังคงระเบิดความมันส์ในรอบแบ่งกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ แฟนบาสเกตบอลสามารถเดินทางมาร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนได้ที่สนามแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดตามและเช็คโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่นี่: Facebook - Shoot it News https://www.facebook.com/share/p/1CR8WKipcG/
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