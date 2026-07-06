"สเปอร์ส" เปิดตัว "โตนาลี" นักเตะแพงสุด เซ็นสัญญา 6 ปี

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เซ็นสัญญา ซานโดร โตนาลี มิดฟิลด์ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เรียบร้อยแล้ว ค่าตัวแพงสุดสโมสร 100 ล้านปอนด์ (มากกว่า 4,440 ล้านบาท)
กองกลางวัย 26 ปี ปิดฉาก 3 ซีซัน กับ "เดอะ แม็กพายส์" ย้ายสู่ถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม โดย "สกาย สปอร์ตส" สื่อของอังกฤษ รายงานว่า เซ็นสัญญากัน 6 ปี ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 275,000 ปอนด์ (มากกว่า 12.2 ล้านบาท)
สเปอร์ส ยื่นข้อเสนอแรก 80 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,550 ล้านบาท) แต่ถูก นิวคาสเซิลฯ ปฏิเสธ กระทั่งตกลงราคากันได้ ตามโครงสร้างการันตี 92.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 4,110 ล้านบาท) บวกแอด-ออนส์ 7.5 ล้านปอนด์ (ราว 330 ล้านบาท)
โตนาลี ย้ายสู่ "ไก่เดือยทอง" ตาม มาเตอุส เฟร์นานเดส มิดฟิลด์ค่าตัว 85 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,780 ล้านบาท) จาก เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด
ห้องเครื่องดีกรีทีมชาติอิตาลี ย้ายจาก เอซี มิลาน สู่ถิ่นเซนต์ เจมส์ ปาร์ก ค่าตัว 55 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,440 ล้านบาท) เดือนกรกฎาคม 2023 แต่ถูก สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) แบน 10 เดือน ข้อหาพัวพันการพนัน
นับตั้งแต่พ้นโทษ โตนาลี กลายเป็นกำลังสำคัญของ "สาลิกาดง" คว้าแชมป์คาราบาว คัพ ปี 2025 ปิดฉากการรอคอยถ้วยรางวัลอันยาวนาน 70 ปีของสโมสร