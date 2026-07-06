ไทยประกันชีวิต–แอทเลติโก้ เดินหน้าสปอร์ต โชว์เคสกีฬาบาสฯ ปีที่ 8 สู่ NCAA สหรัฐฯ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “Sports Showcase 17: Thai Life Insurance Basketball USA 2026” แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 วัน โดยวันแรก วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นกิจกรรมสัมมนา ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 เป็นกิจกรรม Basketball Showcase ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา กิจกรรมสัมมนาพิเศษถูกจัดขึ้น ณ ห้อง Vanilla Sky ชั้น 23 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 แก่นักเรียนนักกีฬากอล์ฟและฟุตบอลรวม 7 คน รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท โดยเป็นทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่ได้รับจากสถานศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนนักกีฬารุ่นพี่จากโครงการฯตั้งแต่รุ่นปี 62 ถึง 67 เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อมุมมองสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
สำหรับกิจกรรมบาสฯโชว์เคส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 มีเยาวชนนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมคัดตัวทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13–16 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าฐาน เพื่อแสดงศักยภาพให้คณะกรรมการประเมิน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงในช่วงบ่าย โดยการคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาเพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่ได้รับจากสถานศึกษารวมมูลค่า 670,000 บาทในครั้งนี้ไม่ได้ดูเพียงทักษะกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาจากความพร้อมโดยรวม ได้แก่ ประวัติและผลการเรียน ประวัติผลงานด้านกีฬาบาสเก็ตบอล ผลการสอบวัดระดับภาษา และอื่นๆ
นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตเชื่อมั่นว่าการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน คือรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น “หลักประกันอนาคต” ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โครงการนี้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายศุภกร ศุภซื่อสงวน (น้องไม้โท) นักบอลรุ่นปี 62 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 ใบและล่าสุดได้รับทุน 100% ศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐฯ, นายภคิน ทองบุญเจริญ (น้องภูมิ) นักเทนนิสรุ่นปี 62 ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 1 ใบและล่าสุดได้รับทุน 100% ศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐฯ และนายวรเมธ โพธิทัต (น้องเจท) นักกอล์ฟรุ่นปี 64 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย NCAA ดิวิชั่น 1 ที่สหรัฐฯ และล่าสุดเทิร์นโปรเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากจุดเริ่มต้นในการทำโครงการสปอร์ต โชว์เคสเวทีพัฒนาและเตรียมความพร้อมรอบด้านสำหรับเยาวชนไทย เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า กระแสความนิยมบาสเก็ตบอลในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา โครงการจึงมองเห็นโอกาสในการเข้าไปให้ความรู้และเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนบาสไทย ในการสร้างเส้นทางที่มั่นคงผ่านการศึกษาและกีฬาควบคู่กันไป โดยในงานที่จัดขึ้นในครั้งมีไม่ต่ำกว่า 5 เยาวชนที่มีความพร้อมในการเข้าสู่โครงการเพื่อต่อยอดเส้นทางอนาคตต่อไป และสำหรับการจัดกิจกรรม Thai Life Insurance Sports Showcase ต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2569 จะเปิดเวทีสำหรับนักฟุตบอลเยาวชนไทย ซึ่งถือว่าจังหวะเวลาลงตัว เนื่องจากขณะนี้ฟุตบอลโลก 2026 กำลังดำเนินอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ กระแสความสนใจในกีฬาฟุตบอลพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้โอกาสสำหรับนักฟุตบอลเยาวชนไทยในการเข้าถึงทุนการศึกษาในสหรัฐฯ สูงขึ้นตามไปด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand (https://www.facebook.com/sportsyncth) หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมล info@atletigoth.com