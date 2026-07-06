GOLFTEC จับมือ วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ ปฏิวัติวงการกอล์ฟเมืองไทย เปิดตัวสาขาแรกที่ W District นำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์วงสวิงระดับโลกสู่นักกอล์ฟไทยเป็นครั้งแรก

GOLFTEC สถาบันสอนกอล์ฟชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติยาวนานกว่า 30 ปี ร่วมมือกับ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ในฐานะพันธมิตรร่วมทุน เปิดตัว GOLFTEC Bangkok สาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ W District พระโขนง ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวงการกอล์ฟไทยไปอีกขั้น โดยไทยกลายเป็นตลาดล่าสุดของ GOLFTEC ในเอเชีย ต่อจากฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน และเป็นครั้งแรกที่นักกอล์ฟไทยจะได้เข้าถึง OPTIMOTION™ เทคโนโลยี AI เฉพาะของ GOLFTEC และโค้ชมาตรฐาน PGA จากแบรนด์ที่มีมากกว่า 260 สาขา และประสบการณ์ส่งมอบบทเรียนกว่า 20 ล้านครั้งทั่วโลก
“ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งตลาดกอล์ฟที่มีการเติบโต ศักยภาพของนักกอล์ฟในประเทศ และบรรยากาศของ W District ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ GOLFTEC ในฐานะสถาบันกอล์ฟระดับพรีเมียมที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงให้กับผู้เล่นทุกระดับ” Abhinav Gorawara, Co-Owner and Managing Partner of GOLFTEC Asia กล่าว
หัวใจสำคัญที่ทำให้ GOLFTEC แตกต่างจากสถาบันสอนกอล์ฟทั่วไปคือเทคโนโลยี OPTIMOTION™ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ GOLFTEC เท่านั้น โดยเป็น ระบบ 3D Motion Capture ที่ใช้กล้องความเร็วสูงระดับ HD ผสานกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์วงสวิงแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลกว่า 4,000 จุดต่อการสวิงหนึ่งครั้ง โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสวมสายสัญญาณหรืออุปกรณ์ใด ๆ บนร่างกาย ระบบจะจำลองโครงกระดูกดิจิทัลเพื่อวัดองศาการเอียงตัว การหมุนสะโพก และการถ่ายน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้โค้ชระบุและแก้ไขจุดบกพร่องได้ตรงจุดตั้งแต่ครั้งแรก ปลดล็อกขีดจำกัดเดิม ๆ และช่วยให้นักกอล์ฟไทยพัฒนาฝีมือได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
“การตีกอล์ฟให้ดีไม่ควรขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คาดเดาไม่ได้ แต่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่วัดผลได้จริง นี่คือเหตุผลที่โค้ชของเราทุกคนต้องผ่านการเทรนอย่างเข้มงวด เพื่อนำข้อมูลและเทคโนโลยีระดับโลกมาชี้เป้าจุดบกพร่อง พร้อมอัปเกรดวงสวิงของผู้เล่นให้ดีขึ้นได้ทันที” Anurag Mathur, Co-Owner and Managing Partner of GOLFTEC Asia กล่าว
สาขา W District ครอบคลุมพื้นที่ 234 ตารางเมตร พร้อม 5 Bays ฝึกซ้อมส่วนตัว รวมถึง Bay สำหรับนักกอล์ฟถนัดมือซ้ายโดยเฉพาะ บริการที่ให้ครอบคลุมทั้งการเรียน One-on-One กับโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก PGA และผ่านหลักสูตร GOLFTEC University การประเมินและวิเคราะห์วงสวิงด้วยข้อมูล การฝึกซ้อมในห้อง Bay พร้อม Instant Visual Feedback การเรียนในสนามจริงร่วมกับโปร และการ Fitting ไม้กอล์ฟด้วยระบบ TECFIT® ร่วมกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Titleist, Callaway, Ping และ Mizuno ทั้งนี้ ข้อมูลการฝึกซ้อมและคำแนะนำจากโค้ชทั้งหมดสามารถติดตามได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันส่วนตัวของ GOLFTEC
พร้อมกันนี้ GOLFTEC Bangkok ยังได้เปิดตัว Founder's Club สมาชิกรุ่นก่อตั้งที่รับเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษระยะยาวครอบคลุมทั้งส่วนลดตลอดชีพ สิทธิ์ใช้งานสถานที่ แพ็คเกจทัวร์กอล์ฟในเอเชียผ่าน GOLFASIAN และการเข้าร่วมกิจกรรม Networking สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ การเปิดตัว Founder's Club สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ GOLFTEC ในการสร้างชุมชนนักกอล์ฟคุณภาพในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
GOLFTEC Bangkok ออกแบบมาเพื่อรองรับนักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่นักกอล์ฟที่ต้องการพัฒนาเกมอย่างจริงจัง นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มุ่งมั่นพัฒนาการตีกอล์ฟ ชุมชนชาวต่างชาติที่คุ้นเคยกับมาตรฐานสากล ไปจนถึงผู้เริ่มต้น (Beginner) ที่ต้องการวางรากฐานที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก การเลือก W District ย่านสุขุมวิท–พระโขนง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานี BTS พระโขนงและเชื่อมต่อทั้งรถไฟฟ้าและถนนสายหลัก สะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการเข้าถึงกลุ่มคนเมืองระดับพรีเมียมในทำเลที่สะดวกที่สุด
“ตลอดระยะเวลา 30 ปี GOLFTEC ช่วยให้นักกอล์ฟกว่า 1.8 ล้านคนทั่วโลกพัฒนาการเล่นได้ดีขึ้นและไวขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักกอล์ฟลดจำนวนสโตรกได้โดยเฉลี่ยถึง 7 ช็อต และผู้ที่ผ่านการทำ Fitting กับ GOLFTEC สามารถเพิ่มระยะได้มากขึ้นโดยเฉลี่ยกว่า 21 หลา ผลลัพธ์เหล่านี้คือสิ่งที่เรานำมามอบให้กับนักกอล์ฟชาวไทยทุกคนที่เดินเข้ามาที่สาขาของเรา” Brienne Mahon, Head of GOLFTEC SEA กล่าว
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายประเมินวงสวิงและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.golftec.co.th Instagram: golftec_bangkok โทรศัพท์ 02-109-9836 หรือ LINE Official Account @golftecbkk