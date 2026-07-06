โซเชียลแซวยับ “เคน” ให้สัมภาษณ์เสียงแหบแห้ง หลังตะโกนฉลองชัยจนคอพัง

ถือเป็นควันหลงและไวรัลสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆในโลกออนไลน์ เมื่อ แฮร์รี่ เคน กัปตันทีมชาติอังกฤษ ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport ด้วยสภาพเสียงแหบแห้ง เสียงหลง จนแทบไม่มีเสียงพูด หลังจบเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่อังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไปได้ 3-2
เจ้าตัวเฉลยในบทสัมภาษณ์ว่า เกิดจากการที่ตะโกนสุดเสียงและร่วมร้องเพลงฉลองชัยชนะอย่างสุดเหวี่ยงกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลในสนามอัซเตกา สเตเดี้ยม โดยเฉพาะการร้องเพลงดังอย่าง "Wonderwall" ของวง Oasis และเพลง "Three Lions" จนทำให้กล่องเสียงพังชั่วคราว
สำหรับสภาพเสียงของ เคน ในคลิปนั้นทำแฟนบอล สื่อมวลชน รวมถึงแอดมินของทีมชาติอังกฤษต่างพากันเอ็นดูและแซวกันยกใหญ่ จนกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไฮไลท์น่ารักๆประจำทัวร์นาเมนต์นี้
ดูคลิปที่ : https://x.com/i/status/2073972257999757655
ขอบคุณภาพ : BBC SPORT