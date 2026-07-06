Honda HRC สร้างตำนานต่อเนื่อง! ผงาดคว้าแชมป์ Suzuka 8 Hours 2026 สมัยที่ 5 ติดต่อกัน

ฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภทเอ็นดูรานซ์ระดับโลก รายการ “โคคา-โคล่า ซูซูกะ 8 ชั่วโมง เอ็นดูรานซ์ โรด เรซ” ได้เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ที่สนาม ซูซูกะ เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น
โดยเริ่มต้นภายใต้สภาพอากาศที่มีท้องฟ้าครึ้ม อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และพื้นสนามที่ยังเปียกชื้นจากฝนที่ตกลงมาก่อนการแข่งขัน
ทีมฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ประกอบด้วย ทาคูมิ ทาคาฮาชิ, โจนาธาน เรีย และ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพลโพซิชัน โดยทาคาฮาชิรับหน้าที่ลงบิดเปิดเกมด้วยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 30 ก่อนจะรักษาความได้เปรียบและเกาะกลุ่มผู้นำได้อย่างเหนียวแน่น แม้จะถูกแซงในช่วงต้นการแข่งขันก็ตาม
ตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนที่ตกเป็นระยะส่งผลให้พื้นสนามลื่นและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง จนต้องมีการนำรถเซฟตี้คาร์ออกมาควบคุมการแข่งขันหลายช่วง ส่งผลให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์ การเลือกยาง และจังหวะเข้าพิตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงาน โดยเฉพาะ ทาคูมิ ทาคาฮาชิ และ โจนาธาน เรีย ที่คุมเวลาได้ดีตลอดการแข่งขัน ทำให้ ฮอนด้า เอชอาร์ซี สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์ พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ ซูซูกะ 8 ชั่วโมง เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่
ด้าน “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ลงบิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 88 ร่วมกับ “ไครุล อิดฮัม ปาวี” นักแข่งจากประเทศมาเลเซียและ “อาเดนันตา ปุตรา” นักแข่งจากประเทศอินโดนีเซีย ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อสามารถนำทีมฮอนด้า เอเชีย-ดรีม เรซซิ่ง วิท แอสเตโม ฝ่าอุปสรรคพลิกสถานการณ์คว้าอันดับที่ 9 มาครอง
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