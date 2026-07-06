“ชูตอิท” ​ล้างแค้น “ทีจีอี” ​87-82 อันดับบาสไทยลีกเบียดกันมันหยด

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2569 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ (แชมป์เก่า), คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย (รองแชมป์เก่า), ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
ระบบการแข่งขันในเลกแรก จะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำ 6 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่เลกสอง และจะแข่งแบบพบกันหมดอีกครั้งเพื่อนำ 4 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกมต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ไฮ-เทคยิมเนเซียม ประชาอุทิศ ทุ่งครุ 74/1 เป็นเกมที่ 11 ของรอบแรก เลกสอง ซึ่งเหลือ 6 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเขามาถึงรอบนี้ ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย, ชูต อิท ดราก้อนส์, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ พีเอ็นอาร์ยู
ไฮไลต์ประจำวันอยู่ในเกมคู่ระหว่าง ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ทีมรองจ่าฝูงของลีกที่ผ่านมา 10 เกมจากทั้งเลกแรกและเลกสอง พวกเขาทำผลงาน ชนะ 8 แพ้ 2 มีสะสมอยู่ 18 คะแนน ซึ่ง 2 เกมที่พวกเขาแพ้ก็คือการแพ้ให้กับแชมป์เก่า ไฮ-เทค ทั้ง 2 เกม ส่วนคู่แข่งทีมอื่นพวกเขาปราบมาหมด ลงสนามเกมที่ 11 พบกับ ชูต อิท ดราก้อนส์ ทีมอันดับ 3 ที่ทำผลงานไล่จี้ ทีจีอี มาติดๆ ด้วยการแข่ง 10 ชนะ 7 แพ้ 3 มีอยู่ 17 คะแนน โดยผลการพบกันของทั้งสองทีมในเลกแรกเป็นทาง ทีจีอี เอาชนะมาได้อย่างสนุก 95-91
กลับเป็นทางด้าน ชูตอิท ที่วันนี้เล่นกันได้อย่างน่าประทับใจแบบสุดๆ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันโชว์ทีมเวิร์คที่ทำได้ดีเยี่ยมในเกมรับ มี "บิ๊กอี" อีริค ฟรีแมน เป็นหัวใจป้องกันเกมใต้แป้น และเกมรุกฝากความหวังไว้ที่ "เอเค ฟีลด์ส" ที่ขึ้นเกมรุกทีไรก็ไม่มีคู่แข่งคนไหนในสนามจะต้านอยู่
ชูตอิท เป็นฝ่ายทำแต้มนำมาตลอดเกือบทั้งเกม จนในควอเตอร์สี่ ทีจีอี พยายามกลับมาอยู่ในมาตรฐานฟอร์มที่ดีจากการขึ้นเกมของ "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช แล้วเกือบพลิกสถานการณ์ได้ช่วงท้าย แต่เป็น ชูตอิท ที่ยังนิ่งแล้วทำแต้มเฉือนชนะไปได้สุดมัน 87-82
ชูต อิท ดราก้อนส์ ล้างตาจากการพ่ายในเลกแรกได้สำเร็จแล้วทำผลงานในตารางคะแนนเทียบเท่ากับ ทีจีอี ด้วยผลงานแข่ง 11 ชนะ 8 แพ้ 3 มี 19 คะแนน ส่วนผลคู่อื่นๆ ประจำวัน บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 77-76 และ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 101-64
ขณะที่ผลการแข่งขันเกมที่ 10 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.69 ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ 86-75, ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 86-81 และ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 96-58
อันดับคะแนนล่าสุดหลังจบเกมที่ 11 ของรอบแรก อันดับ (1) ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แข่ง 11 ชนะ 11 แพ้ 0 มี 22 คะแนน, อันดับ (2) ชูต อิท ดราก้อนส์ แข่ง 11 ชนะ 8 แพ้ 3 มี 19 คะแนน, อันดับ (3) ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ แข่ง 11 ชนะ 8 แพ้ 3 มี 19 คะแนน, อันดับ (4) คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย แข่ง 11 ชนะ 7 แพ้ 4 มี 18 คะแนน, อันดับ (5) บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ แข่ง 11 ชนะ 7 แพ้ 4 มี 18 คะแนน และ อันดับ (6) พีเอ็นอาร์ยู แข่ง 11 ชนะ 3 แพ้ 8 มี 14 คะแนน
โปรแกรมเกมต่อไปเป็นเกมที่ 12 ของรอบแรก เลกสอง แข่งในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่สนามบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คู่แรก เวลา 14.00 น. ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ พบ ชูต อิท ดราก้อนส์, คู่สอง เวลา 16.00 น. บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ พบ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ และ คู่ที่สาม เวลา 18.00 น. พีเอ็นอาร์ยู พบ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย