หนุ่มญี่ปุ่นย้ายวิกเชียร์บราซิล แต่ผิดหวังอีกโดนนอร์เวย์สอยร่วงบอลโลก กองแช่งวอนช่วยตามเชียร์อาร์เจนตินาที

จำหนุ่มเสื้อคลุมทันจิโร่คนนี้ได้ไหม? gamix.o7 คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่น ที่สร้างตำนาน "มีมความเจ็บปวด" นั่งร้องไห้โฮโหยหวนท่ามกลางแฟนบอลสีเหลือง หลังญี่ปุ่นแพ้บราซิล 1-2 ตกรอบ 32 ทีมฟุตบอลโลก 2026 สร้างไวรัลจนกลายเป็นขวัญใจและตัวโดนแกล้งอันดับ 1 ของแฟนบอลบราซิลไปแล้ว
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ ความฮาบังเกิดขึ้นอีกระลอก เมื่อเจ้าตัวปล่อยคอนเทนต์ "เดจาวูซ้อนเดจาวู" ย้ายฝั่งมาสวมเสื้อสีเหลือง-เขียว ร่วมเชียร์ทีมชาติบราซิล ดวลกับ ทีมชาตินอร์เวย์
ทว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างโหดร้ายและฮาจัด เมื่อบราซิลดันพลิกล็อกแพ้นอร์เวย์ไป 1-2 ซึ่งเจ้าตัวยังปล่อยอารมณ์โหยหวน หน้าตาเหยเกอยู่ท่ามกลางกลุ่มแฟนบอลนอร์เวย์ที่กระโดดโลดเต้นฉลองชัยกันอย่างสะใจ
ถึงจะรู้ว่าเป็นคอนเทนต์นัดแนะ แต่แอคติ้งความโหยหวนให้เต็มสิบไม่หัก และตอนนี้คอมเมนต์เดือดมาก แฟนบอลแห่สะกิดให้ไปเยือนแคมป์อาร์เจนตินาเรียบร้อยแล้ว