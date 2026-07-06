กกท. ร่วมเปิดงาน SPORTEC Thailand 2026 และ Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SPORTEC Thailand 2026 และ Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายซึโยชิ ซาซากิ ประธานบริษัท TSO International Inc. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กกท. มุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ฟิตเนส สุขภาพ และเวลเนส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
พร้อมกันนี้ กกท. ได้แสดงความยินดีกับการจัดงาน SPORTEC Thailand 2026 และ Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026 ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านกีฬา สุขภาพ และเวลเนสไว้ในที่เดียว พร้อมยืนยันการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยในทุกมิติ ทั้งโครงการ Smart National Sports Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาทั่วประเทศ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน
ภายหลังพิธีเปิด นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ National Institute of Fitness and Sports in KANOYA (NIFS Kanoya) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องสัมมนา MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี Mr. Akira Maeda Executive Vice President, NIFS Kanoya และ Mr. Tsunehisa Abematsu Vice Director of Administration, NIFS Kanoya พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมในพิธี
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยครอบคลุมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา งานวิจัย และเทคโนโลยีด้านกีฬา รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรด้านการกีฬาของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่ง กกท. เชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม และเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน SPORTEC Thailand 2026 โดยนำเสนอข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา อาทิ สนามกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬา และโครงการพัฒนาที่สำคัญของ กกท. รวมถึงโครงการ Smart National Sports Park และการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศไทย สร้างโอกาสความร่วมมือด้านการลงทุน และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน