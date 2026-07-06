ไทยผงาดทะเลดำ เจ้าของเกมโลก! เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์โด่งดัง เมืองบูร์กาส บัลแกเรีย ชูโมเดล “ทูตกีฬา” และไทย-ผู้นำกีฬาโลก

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP#1 เวิลด์ซีรีส์ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ “เจ้าของเกม” (World Championship IP) ที่ไทยถือลิขสิทธิ์ 100% ล่าสุดเตรียมเปิดสนามแรกของปี 2026 ณ เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ท่ามกลางการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนายกเทศมนตรีเจ้าบ้าน สุดปลื้ม ขอแสดงความขอบคุณประเทศไทย ที่ให้เกียรติเลือกเป็น 1 ใน 3 สถานที่มนตร์ขลังจัดศึกเจ็ตสกีโลก ด้าน “บิ๊กเดรค” ปริเขต สืบสหการ เผย WGP#1 กำลังทำภารกิจสร้างความเชื่อถือในระดับ “ทูตกีฬาโลก” พร้อมมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงต่อกีฬาและประเทศไทย
นายปริเขต สืบสหการ ประธาน WGP#1 เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของ WGP#1 คือการเปลี่ยนโมเดลการพัฒนากีฬา จากเดิมที่เน้นเพียงการพัฒนาตัวนักกีฬา มาเป็นการสร้าง “Thai-Global Sport IP” แสดงศักยภาพกีฬาไทยเป็นผู้นำกีฬาโลก ที่บริหารจัดการบนมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาที่มั่นคง พร้อมกับยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเน้นไปที่ การพัฒนากีฬาเชิงรุก อย่างมีคุณภาพ บนเวทีโลก ซึ่งหลายๆประเทศให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงในฐานะ “เจ้าของเกม-ชิงแชมป์โลก” เช่นที่ผ่านมา อาทิ เบลเยียม, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น ฯลฯ และกำลังขยายตัวไปยังชาติทวีปโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย) และแอฟริกาใต้ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับสนามเปิดฤดูกาลแข่งขัน 2026 จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ณ ชายหาดดีดี้ เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี มร.ดิมิทาร์ นิโคลอฟ ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย ท่านขอแสดงความขอบคุณมายังประเทศไทย และจะมีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ มายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ได้เลือกเมืองบูร์กาส เมืองท่องเที่ยวที่มีมนตร์ขลังริมทะเลดำ เป็น 1 ใน 3 สนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกครั้งนี้
ตารางแข่ง WGP#1 เวิลด์ซีรีส์ สนาม 2 จะจัดที่สนามตำนานอันเก่าแก่ จุดเริ่มต้นของกีฬาเจ็ตสกีโลก ตั้งแต่ปี 1982 หรือกว่า 44 ปีมาแล้ว โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2569 ณ เลคฮาวาซู อริโซน่า สหรัฐอเมริกา และสนามชิงชนะเลิศ สนามที่ 3 ซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของโลก จะจัดระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2570 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย เป็นหมุดหมายใหม่ทางกีฬา (World Sport Destination) ที่นักกีฬาทั่วโลกเดินทางเข้ามาแข่งขัน
นายปริเขต กล่าวเสริมว่า ทุกกีฬา มีประโยชน์ในแบบของตัวเอง ส่วนเจ็ตสกีเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีทุน เช่นเดียวกับ F1 หรือโมโตจีพี ดังนั้น โจทย์จึงไม่ได้เน้นการพัฒนาที่จำนวนนักกีฬา แต่ใช้กีฬาพัฒนาเป็น “Thai-Global Sport IP” เพื่อนำเข้าเงินตราต่างประเทศให้ชาติไทย และเดินหน้าในรูปแบบของทูตกีฬาโลก ดังที่กล่าวมา
องค์ประกอบกีฬาแบบเข้าใจง่ายๆ ทุกชนิดกีฬา จะมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มนักกีฬา, 2.กลุ่มผู้ชม, 3.การจัดการแข่งขัน/บริหารกีฬา และ 4.กลุ่มธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬา ที่น่าแปลกคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ย้ำเพียง ข้อ.1 วนอยู่อย่างนี้มา 20-30ปีแล้ว ส่วน WGP#1 ไปเน้นพัฒนากลุ่มที่ 3 คือบริหารกีฬาขึ้นเวทีโลก ซึ่งจะทำให้กลุ่มนักกีฬา, กลุ่มผู้ชม, และกลุ่มธุรกิจกีฬา (กลุ่ม 1,2 และ 4 ) เติบโตแข็งแกร่งโดยอัตโนมัติและยั่งยืน เพียงแต่ทำยาก ต้องทุ่มเทจึงขอนำเสนอภาพการบริหารกีฬาแนวใหม่ บนหลักการตลาดสากล ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เพื่อพิจารณาทิศทางอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยในแนวทางนี้ด้วย