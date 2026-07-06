"เนย์มาร์" อำลาทีมชาติ หลังร่วง 16 ทีมบอลโลก

เนย์มาร์ จูเนียร์ กองหน้าตัวเก๋า บราซิล ประกาศอำลาทีมชาติ หลังตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ก.ค.)
ดาวยิงวัย 34 ปี ยิงจุดโทษตีไข่แตก ก่อนแพ้ นอร์เวย์ 1-2 ด้วย 2 ประตูของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ส่งผลให้ "แซมบ้า" ตกรอบ ฟุตบอลโลก เร็วสุดนับตั้งแต่ปี 1990
อดีตผู้เล่น บาร์เซโลนา และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง นั่งกอดเข่าบนพื้นสนามหลังสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม ที่เม็ตไลฟ์ สเตเดียม เมืองนิว เจอร์ซีย์ โดยมีรุ่นน้องเข้ามาปลอบ
เนย์มาร์ ให้สัมภาษณ์ "โกลโบ" สื่อของบราซิล "ผมพยายามสุดความสามารถ ตอนนี้มันจบแล้ว ผมเริ่มต้นที่นี่ และสิ้นสุดที่นี่"
เนย์มาร์ ติดธง "แซมบ้า" นัดแรก เกมกระชับมิตร พบ สหรัฐอเมริกา ที่เม็ตไลฟ์ สเตเดียม เดือนสิงหาคม 2010 และยิงประตูแรกระดับทีมชาติ
เนย์มาร์ อำลาทีมชาติในฐานะดาวยิงสูงสุดตลอดกาล 80 ประตู มากกว่า เปเล 3 ลูก
โดยประตูช่วงทดเจ็บ ทำให้ เนย์มาร์ กลายเป็นผู้เล่นบราซิลคนที่ 2 ยิงอย่างน้อย 1 ประตู ในการเข้าร่วมฟุตบอลโลก 4 สมัย ต่อจาก เปเล และสถิติเล่นทีมชาติ 130 เกม สูงสุดอันดับ 2 รองจาก คาฟู ฟูลแบ็กระดับตำนาน 142 เกม