"ทรัมป์" ต่อสายเอง "ฟีฟา" พักโทษแบน "บาโลกัน"

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) พักโทษใบแดงของ โฟลาริน บาโลกัน กองหน้า สหรัฐอเมริกา กลับมาล่าตาข่าย เบลเยียม ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ขององค์กร ระบุ "ตามการดำเนินงานข้อ 27 FDC โทษแบนของ โฟลาริน บาโลกุน ผู้เล่นทีมสหรัฐอเมริกา ถูกพักไว้เป็นเวลา 1 ปี"
สำนักข่าว "เอบีซี (ABC)" รายงาน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ต่อสายถึง "ฟีฟา" หลังจบเกม สหรัฐอเมริกา ชนะ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 2-0 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเรียกร้อง จานนี อินฟานติโน ทบทวนใบแดงของ บาโลกัน
ทรัมป์ ฉลองการกลับคำตัดสินใบแดง โดยโพสต์ทาง โซเชียล มีเดีย ของตัวเอง "ขอขอบคุณ ฟีฟา สำหรับการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และกลับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างเห็นได้ชัด"
ทีมของ เมาริซิโอ โปเชตติโน จะดวลกับ เบลเยียม เช้าวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาไทย เพื่อเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2002 หลังจอดป้ายรอบ 16 ทีม แพ้ กานา ปี 2010, เบลเยียม ปี 2014 และ เนเธอร์แลนด์ส 2022