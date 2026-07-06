"เลอแคลร์" คว้าแชมป์แรกรอบ 2 ปี "เฟอร์รารี" ชวดจบวัน-ทํู

ชาร์ลส เลอแคลร์ นักซิ่ง เฟอร์รารี ยุติการรอคอยอันยาวนานตั้งแต่ปี 2024 คว้าแชมป์รายการ บริติช กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ปลุกความหวังลุ้นแชมป์โลก ฟอร์มูลา วัน ประเภทนักขับ
การแข่งขันช่วง 5 รอบสุดท้าย จบลงด้วยการนำของ เซฟตี คาร์ อันเป็นสาเหตุให้ ลูอิส แฮมิลตัน เสียอันดับ 2 และ เฟอร์รารี ชวดจบเรซแบบวัน-ทู ที่สนามซิลเวอร์สโตน นับตั้งแต่ปี 2002 ปรากฏว่า นักขับชาวโมนาโก ฉลองชัยชนะเรซที่ 9 ของอาชีพ
เซฟตี คาร์ ปฏิบัติหน้าที่ช่วงท้าย หลังเกิดเหตุ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัยจาก เรด บูลล์ ออกจากการแข่งขัน ขณะที่ คิมี อันโตเนลลี ผู้นำคะแนนสะสม ประเภทนักขับ มีปัญหาฝาครอบล้อแตก
2 นักแข่ง เฟอร์รารี อยู่อันดับ 1 และ 2 ก่อนเข้าพิตขณะ เซฟตี คาร์ วิ่งนำหน้าช่วงท้าย โดย เลอแคลร์ กลับออกมาเป็นผู้นำเช่นเดิม แต แฮมิลตัน เสียอันดับ 2 แก่ จอร์จ รัสเซลล์ จาก เมอร์เซเดส ที่ไม่ยอมเข้าพิต
อันโตเนลลี เจ้าของโพล โพซิชัน ออกสตาร์ทน่าผิดหวัง แต่ยังไต่อันดับขึ้นมากระทั่งรถเกิดปัญหาช่วงท้าย เข้าเส้นชัยอันดับ 16 ไม่มีคะแนนสะสม แต่ยังขึ้นนำคะแนนสะสม มี 179 แต้ม ตามด้วย รัสเซลล์ เพือนร่วมทีม เมอรืเซเดส 154 แต้ม, แฮมิลตัน 147 แต้ม และ เลอแคลร์ 108 แต้ม
สนามถัดไปจะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ เบลเจียน กรังปรีซ์ ที่สนามสปา-ฟรองคอร์ชองป์ส วันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้