เอิร์ธ (ประเทศไทย) หนุนจัดศึก แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026 ยกระดับสุขภาพ-คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนแม่ฮ่องสอน

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ “อาท” และ“โอเอซิส” เดินหน้าพันธกิจ “อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันวิ่ง “แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026” (Mae Hong Son Cross Country 2026) ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่ทันสมัยให้แก่มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอกย้ำบทบาทองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
นายเค็นทาโร ซาโตะ ประธาน บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้แบรนด์ อาท และโอเอซิส ผลิตภัณฑ์อุปโภคชั้นนำเพื่อคนไทย กล่าวว่า “การสนับสนุนการแข่งขันวิ่ง ‘แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026’ ครั้งนี้ เป็นมากกว่าการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา แต่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้น จากการเข้าถึงความรู้ การป้องกัน และการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ถือเป็นหนึ่งความท้าทายด้านสาธารณสุขของหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชน จะช่วยเสริมสร้าง ระบบสุขภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง”
“แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026” จัดโดย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC Mae Hong Son เป็นหนึ่งกิจกรรมสุดท้าทายที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนท้องถิ่น ผ่านเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ วิจ่า (VIJA) ระยะทาง 28.5 กม., ครอสคันทรี (Cross Country) ระยะทาง 11 กม. และฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 6 กม.
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งท่ามกลางขุนเขา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มุ่งส่งต่อโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทุกก้าวของผู้เข้าแข่งขันมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย แต่เป็นพลังที่ร่วมขับเคลื่อนสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้เติบโตไปพร้อมกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่https://race.thai.run/mhscc2026 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Mae Hong Son Cross Country
ในปีนี้ บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากสนับสนุนการแข่งขันวิ่ง “แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026” แล้ว ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการ “อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก” ผ่านการมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลง สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันยุงลาย สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่ทันสมัยให้แก่มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬาและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผู้เข้าแข่งขันวิ่ง “แม่ฮ่องสอน ครอส คันทรี่ 2026” จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “วิ่งแลกเงิน” ที่เปลี่ยนทุกระยะทางให้เป็นพลังเพื่อสังคม โดยทุก ๆ 1 กิโลเมตร จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนจำนวน 5 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่ ทำให้ทุกก้าวของผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสร้างคุณค่าแก่ชุมชน