“ฮาลันด์” ฮีโร่ เหมา 2 ช่วยนอร์เวย์ช็อคโลก ส่งบราซิลกลับบ้าน สร้างประวัติศาสตร์ทะลุ 8 ทีมฟุตบอลโลก

นอร์เวย์ช็อคโลกสุดๆหลังล้มบราซิล แชมป์โลก 5 สมัย ด้วยสกอร์ 2-1 ตีตั๋วสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนบอลทั่วโลก
เออร์ลิง ฮาลันด์ โหดต่อเนื่อง รับบทฮีโร่ ซัดคนเดียว 2 ประตู และยิงในฟุตบอลโลกหนนี้ไปแล้ว 7 ประตู ขณะที่นายด่าน ออร์ยาน นีลันด์ โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาส เซฟจุดโทษและป้องกันลูกอันตรายหลายครั้ง จนทำให้พลพรรคแข้งแซมบ้าไปไม่เป็น แม้ไล่มา 1-2 ท้ายเกม จากจุดโทษ ของ เนย์มาร์ แต่ก็สายไป
บราซิล แชมป์โลก 5 สมัย ครองเกมได้ แต่เมื่อเข้าพื้นที่สุดท้ายไร้ความเฉียบคม เกมรุกขาดความหลากหลาย ดูเหมือนจะพึ่งพา วินิซิอุส มากเกินไป แท็กติกไม่สามารถเจาะแนวรับนอร์เวย์ได้ และการแก้เกมของ ของ คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือชาวอิตาเลียน ไม่ได้สร้างความแตกต่าง
บราซิลยุติเส้นทางฟุตบอลโลกเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ และต้องเดินออกจากสนามในฐานะผู้แพ้ นี่คือวันที่มนตร์ขลังบราซิลใช้ไม่ได้อีกต่อไป
นอร์เวย์ ที่เคยร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพียง 3 ครั้ง และไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเลย แถมกลับมาลุยบอลโลกครั้งแรกในรอบ 28 ปี คู่ควรกับชัยชนะในแมตช์นี้ เพราะตลอด 90 นาที คือทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดีกว่าบราซิลอย่างแท้จริง
ขอบคุณภม : FIFA