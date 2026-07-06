“บีเบอร์" ลงรูปเล่นบอลสมัยเด็ก โหมเชื้อไฟขึ้นโชว์พักครึ่งนัดชิงบอลโลก 2026 กับ มาดอนนา-ชากิร่า และ บีทีเอส

โพสต์แบบนี้ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า จัสติน บีเบอร์ ซูเปอร์สตาร์เพลงป็อปขวัญใจคนทั่วโลก ทำเอาทั้งแฟนเพลงและคอบอลต้องแตกตื่นกันทั้งฟีด หลังโพสต์รูปเล่นฟุตบอลสมัยตอนสมัยเด็กๆ โดยถือเป็นการเติมเชื้อไฟให้ข่าวลือ เรื่องที่เจ้าตัวอาจจะขึ้นโชว์นัดชิงชนะเลิศ ศึกฟุตบอลโลก 2026 ดูมีมูลความจริงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน สื่อบันเทิงระดับโลกอย่าง TMZ ก็เพิ่งจะประโคมข่าวว่า “บีเบอร์” อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายกับฟีฟ่า เพื่อเข้ามาเป็นศิลปินแม่เหล็กคนล่าสุด ที่จะระเบิดความมันส์ในโชว์พักครึ่ง (Halftime Show) นัดชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ สนามเม็ทไลฟ์ สเตเดียม ร่วมกับทัพศิลปินตัวแม่ที่คอนเฟิร์มไปแล้วอย่าง มาดอนนา, ชากิรา และ บีทีเอส
พอเจ้าตัวมาโพสต์รูปอินสตาแกรมธีมลูกหนังแบบพอดิบพอดีในช่วงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026 รอบน็อคเอาท์ ที่กำลังเดือด แฟนๆต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แซวและคาดเดาว่านี่อาจจะเป็นการสปอยล์ซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นเวทีระดับโลกในเวิลด์คัพ 2026 แน่ๆ