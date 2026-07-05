กีฬานครสวรรค์ผงาดแชมป์ U13 - วชิราลัยแม่นโทษแชมป์ U15 GLO Cup 2026 โซนภาคเหนือปิดฉาก เตรียมลุยชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดลำพูน หลังทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569 โดยได้ทีมตัวแทนของภูมิภาคในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี รุ่นละ 4 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมได้นักเตะในโครงการ GLO STAR ประจำโซนภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อย
ตลอด 6 วันของการแข่งขัน มีทีมเยาวชนจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประชันฝีเท้ารุ่นละ 48 ทีม รวมกว่า 1,000 ชีวิต ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ความฝัน และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกีฬา
บรรยากาศในวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอาชนะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3-1 คว้าแชมป์โซนภาคเหนือไปครองอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สโมสรวชิราลัย ยูไนเต็ด เสมอ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 0-0 ก่อนดวลจุดโทษเอาชนะ 3-2 คว้าแชมป์ภาคเหนือได้สำเร็จ
สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนโซนภาคเหนือ ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย
รุ่น U13
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (แชมป์)
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (รองแชมป์)
นำโชค เอฟซี (อันดับ 3)
แม่ลาววิทยาคมเชียงราย เอฟซี อะคาเดมี (อันดับ 4)
รุ่น U15
สโมสรวชิราลัย ยูไนเต็ด (แชมป์)
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ (รองแชมป์)
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (อันดับ 3)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง (อันดับ 4)
ด้าน พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า "การแข่งขัน GLO Cup 2026 เดินทางมาครบทั้ง 7 ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตลอดทุกสนามที่ผ่านมา เราได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยจำนวนมากที่พร้อมก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต การแข่งขันโซนภาคเหนือก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และทุกสโมสรที่เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี"
"สิ่งที่น่าประทับใจคือ เด็ก ๆ ไม่ได้พัฒนาเฉพาะเรื่องฝีเท้า แต่ยังได้เรียนรู้เรื่องวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการรู้จักแพ้ รู้จักชนะ สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่กีฬาได้มอบให้กับเยาวชน และเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ GLO Cup ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งใจผลักดันมาโดยตลอด"
"หลังจากนี้เราจะได้เห็นตัวแทนที่ดีที่สุดจากทั้ง 7 ภูมิภาค มาร่วมแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดของปี เพราะทุกทีมต่างผ่านบททดสอบจากแต่ละภูมิภาคมาแล้ว ขณะเดียวกันโครงการ GLO STAR ก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศ เพื่อรับโอกาสพัฒนาฝีเท้าในระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยรุ่นต่อไป"
ขณะเดียวกัน โครงการ GLO STAR ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคเหนือ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก 12 คน แบ่งเป็นรุ่น U13 จำนวน 6 คน และรุ่น U15 จำนวน 6 คน
GLO STAR 2026 โซนภาคเหนือ
รุ่น U13
อรรถวิท ทองดี (เชียงราย ทีเอสซี)
อธิวัฒน์ ปลื้มสุข (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
ชนมน ไชยสิทธิ (นำโชค เอฟซี)
ธีรเทพ ศรีธีรพิชญะ (วชิรวิทย์เชียงใหม่ U13)
พิสิษฐ์ แก้ววิศิษฏ์ (วชิราลัย ยูไนเต็ด)
ณเดชน์ คงแก้ว (ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)
รุ่น U15
ปกรณ์ บุญทา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
ปวีณ์กร นุใจ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง)
วีรพรรณ นาคทองแดง (สโมสรวชิราลัย ยูไนเต็ด)
ธนดล แสนคุณเมือง (โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่)
ทินภัทร อะนะฝรั่ง (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
ณณันท์ จอมมณี (อะคาเดมี ลำพูนวอริเออร์)
โครงการ GLO STAR ได้คัดเลือกนักเตะครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเข้าสู่การคัดเลือกรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าสู่ GLO STAR Camp ก่อนเฟ้นหานักเตะรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้แนวคิด "โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง"
สำหรับการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีการจัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ก่อนที่การแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2569 ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จะเป็นการคัดเลือก GLO STAR รอบประเทศ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อค้นหาสุดยอดทีมฟุตบอลเยาวชน 8 คนของประเทศไทย
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