เอกปริษฐิ์ ครองแชมป์ Queen’s Cup 2026 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2569 (Queen’s Cup Thailand Championship) และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ กับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชน นักกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟอาชีพสตรี รวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทย สู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลก ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟ ริเวอร์เดล ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
สำหรับการแข่งขันนั้น เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟวัย 26 ปีจากจังหวัดระยอง ผงาดคว้าแชมป์ Queen’s Cup Thailand Championship 2026 พร้อมจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลังจบรอบสุดท้ายทำเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ เฉือน อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ 2 สโตรก คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 2.1 ล้านบาท ในการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 15 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
เอกปริษฐิ์ ซึ่งออกสตาร์ตรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำ 3 สโตรก ยังคงเล่นได้อย่างนิ่ง เก็บเพิ่ม 5 เบอร์ดี้ เสียเพียง 1 โบกี้ ก่อนปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ใน 2 หลุมสุดท้าย จบวันที่ 4 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง ขณะที่อติวิชญ์เร่งเครื่องหวด 5 อันเดอร์พาร์ แต่ไล่ไม่ทัน จบอันดับ 2 ด้วยสกอร์รวม 21 อันเดอร์พาร์
เอกปริษฐิ์ กล่าวว่า “ปลาบปลื้มใจมากครับ นี่เป็น Queen’s Cup ครั้งแรกที่ผมได้เล่น และได้คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นถ้วยที่นักกอล์ฟไทยทุกคนใฝ่ฝัน ถือเป็นความสำเร็จที่มีความหมายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ผมพยายามเล่นอย่างอดทน มีสมาธิ และเล่นตามแผนจนจบ ถือเป็นความสำเร็จที่มีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต"
แชมป์ครั้งนี้นับเป็นแชมป์ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ รายการที่ 2 ในอาชีพของเอกปริษฐิ์ ต่อจากชัยชนะที่สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น เมื่อปี 2022 และยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแชมป์คนแรกของการแข่งขัน Queen’s Cup Thailand Championship ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี