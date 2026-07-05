“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก

รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา ระเบิดฟอร์มเหมา 2 เหรียญทอง ขณะที่ ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ ผงาดครองแชมป์รุ่นใหญ่ ศึกพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก “เลขาบิ๊ก” ยันสมาคมกีฬาเทควันโดฯ เตรียมเดินหน้าขยายฐานเวอร์ชวลทั่วประเทศ หวังปั้นนักกีฬาติดธงชาติสู่เวทีเอเชียและโลก
การแข่งขันพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 รายการนี้ถือเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่าง 4-5 ก.ค.2569 ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ มีเป้าหมายเพื่อโปรโมตรและเผยแพร่การแข่งขันแบบเวอร์ชวลให้เป็นที่นิยม ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬากว่า 200 คน เข้าร่วมชิงชัย
ล่าสุดเมื่อ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้าย ไฮไลต์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ รุ่นใหญ่ อย่างรุ่นอายุ 31 ปีขึ้นไปประเภทผสม โดย ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ จาก Seung-Li (ซิ่งลี) Taekwondo A ออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่า เอาชนะ อธิวัฒน์ โภคศิริ จาก Hussadin Gym Kamphaeng Phet A ไป 2-0 ยก คว้าเหรียญทองไปครอง
ด้านรุ่น 16-30 ปีชาย รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา จาก TIRAK TAEKWONDO A ทำผลงานเยี่ยม เอาชนะ อริยภัส มณีรัตนโศภิต จาก T.A.F. Taekwondo A 2-1 ยก คว้าเหรียญทองที่ 2 ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ หลังวันแรกเพิ่งได้เหรียญทองในรุ่น 16-30 ปีผสม ด้วยการเอาชนะ อริยภัส มณีรัตนโศภิต จาก T.A.F. Taekwondo A 2-0 ยก
ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุ 9-11 ปีหญิง ธัญพิชชา บุญทา จาก The Champion Taekwondo A เอาชนะ นลินทิพย์ พิริยะอนันต์ จาก T.A.F. Taekwondo A 2-1 ยก, รุ่นอายุ 9-11 ปีชาย ภัทรธร ผุยน้อย จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit B เอาชนะ ศุทธณัฐ อันทุ่งยั้ง จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit C 2-0 ยก, รุ่น 9-11 ปีผสม ภควันต์ บำรุงรส จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit A ชนะ นลินทิพย์ พิริยะอนันต์ จาก T.A.F. Taekwondo A 2-0 ยก
รุ่น 12-15 ปีหญิง พัทธนันท์ แสงงิ้ว จาก Nontawat Taekwondo Academy A เอาชนะ จิดาภา มณีรัตนโศภิต จาก Taegeuk Taekwondo Thailand A 2-1 ยก, รุ่น 12-15 ปีชาย ปภัชเดช มินิพันธ์ท จาก Joseph Phichit A เอาชนะ ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ จาก TIRAK TAEKWONDO A 2-1 ยก, รุ่น 12-15 ปีผสม ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ จาก TIRAK TAEKWONDO A เอาชนะ ณัฏฐชัย เย็นตั้ง จาก Joseph Phichit C 2-1 ยก และรุ่น 16-30 ปีหญิง ธาลินี ศรีมะหัน จาก Nammoei Gym Taekwondo A เอาชนะ เมรชนุตม์ สมจิตร จาก LIW Taekwondo A 2-0 ยก
”เลขาบิ๊ก” นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชวลครั้งแรกนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หลังจากนี้สมาคมพร้อมผลักดันด้วยการเร่งแพร่การแข่งแบบเวอร์ชวลไปตามสโมสรต่างๆ และจะนำเทคโนโลยีต่างๆไปสาธิต ให้ความรู้ เชื่อว่ากีฬาชนิดนี้ จะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างความนิยม และหลังจากนี้เทควันโดจะมี 3 ประเภท คือ ประเภทต่อสู้, ประเภทพุมเซ่ ซึ่งการแข่งขันแบบเวอร์ชวล ก็จะถือเป็นทางเลือกของนักกีฬาที่กลัวการบาดเจ็บในการแข่งแบบปะทะ สมาคมเชื่อว่าในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปีหน้า 2570 จะมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันก็โอกาสที่จะก้าวมาติดชาติไปแข่งระดับเอเชีย และระดับ