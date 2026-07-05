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“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา ระเบิดฟอร์มเหมา 2 เหรียญทอง ขณะที่ ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ ผงาดครองแชมป์รุ่นใหญ่ ศึกพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก “เลขาบิ๊ก” ยันสมาคมกีฬาเทควันโดฯ เตรียมเดินหน้าขยายฐานเวอร์ชวลทั่วประเทศ หวังปั้นนักกีฬาติดธงชาติสู่เวทีเอเชียและโลก

การแข่งขันพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 รายการนี้ถือเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่าง 4-5 ก.ค.2569 ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ มีเป้าหมายเพื่อโปรโมตรและเผยแพร่การแข่งขันแบบเวอร์ชวลให้เป็นที่นิยม ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬากว่า 200 คน เข้าร่วมชิงชัย

ล่าสุดเมื่อ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้าย ไฮไลต์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ รุ่นใหญ่ อย่างรุ่นอายุ 31 ปีขึ้นไปประเภทผสม โดย ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ จาก Seung-Li (ซิ่งลี) Taekwondo A ออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่า เอาชนะ อธิวัฒน์ โภคศิริ จาก Hussadin Gym Kamphaeng Phet A ไป 2-0 ยก คว้าเหรียญทองไปครอง

ด้านรุ่น 16-30 ปีชาย รพีพัฒน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา จาก TIRAK TAEKWONDO A ทำผลงานเยี่ยม เอาชนะ อริยภัส มณีรัตนโศภิต จาก T.A.F. Taekwondo A 2-1 ยก คว้าเหรียญทองที่ 2 ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ หลังวันแรกเพิ่งได้เหรียญทองในรุ่น 16-30 ปีผสม ด้วยการเอาชนะ อริยภัส มณีรัตนโศภิต จาก T.A.F. Taekwondo A 2-0 ยก

ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุ 9-11 ปีหญิง ธัญพิชชา บุญทา จาก The Champion Taekwondo A เอาชนะ นลินทิพย์ พิริยะอนันต์ จาก T.A.F. Taekwondo A 2-1 ยก, รุ่นอายุ 9-11 ปีชาย ภัทรธร ผุยน้อย จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit B เอาชนะ ศุทธณัฐ อันทุ่งยั้ง จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit C 2-0 ยก, รุ่น 9-11 ปีผสม ภควันต์ บำรุงรส จาก B-Dells Taekwondo Uttaradit A ชนะ นลินทิพย์ พิริยะอนันต์ จาก T.A.F. Taekwondo A 2-0 ยก

รุ่น 12-15 ปีหญิง พัทธนันท์ แสงงิ้ว จาก Nontawat Taekwondo Academy A เอาชนะ จิดาภา มณีรัตนโศภิต จาก Taegeuk Taekwondo Thailand A 2-1 ยก, รุ่น 12-15 ปีชาย ปภัชเดช มินิพันธ์ท จาก Joseph Phichit A เอาชนะ ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ จาก TIRAK TAEKWONDO A 2-1 ยก, รุ่น 12-15 ปีผสม ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ จาก TIRAK TAEKWONDO A เอาชนะ ณัฏฐชัย เย็นตั้ง จาก Joseph Phichit C 2-1 ยก และรุ่น 16-30 ปีหญิง ธาลินี ศรีมะหัน จาก Nammoei Gym Taekwondo A เอาชนะ เมรชนุตม์ สมจิตร จาก LIW Taekwondo A 2-0 ยก

”เลขาบิ๊ก” นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชวลครั้งแรกนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หลังจากนี้สมาคมพร้อมผลักดันด้วยการเร่งแพร่การแข่งแบบเวอร์ชวลไปตามสโมสรต่างๆ และจะนำเทคโนโลยีต่างๆไปสาธิต ให้ความรู้ เชื่อว่ากีฬาชนิดนี้ จะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างความนิยม และหลังจากนี้เทควันโดจะมี 3 ประเภท คือ ประเภทต่อสู้, ประเภทพุมเซ่ ซึ่งการแข่งขันแบบเวอร์ชวล ก็จะถือเป็นทางเลือกของนักกีฬาที่กลัวการบาดเจ็บในการแข่งแบบปะทะ สมาคมเชื่อว่าในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปีหน้า 2570 จะมีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันก็โอกาสที่จะก้าวมาติดชาติไปแข่งระดับเอเชีย และระดับ

“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก
“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก
“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก
“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก
“รพีพัฒน์” เบิ้ลทอง, ”ชนะชัย“ แชมป์รุ่นใหญ่ พีทีทีเวอร์ชวลเทควันโดฯ “เลขาบิ๊ก“ ปักธงสร้างดาวเด่นสู่ระดับโลก
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