"ธนน" แชมป์โอเพ่น "ษมาพร" รับแชมป์หญิง "ปิยะ" ผงาดรุ่นซีเนียร์ กอล์ฟลองไดร์ฟแชมเปี้ยนชิพ

กอล์ฟแลป และ เดอะ เพลเยอร์ คลับ ซึ่งจัดการแข่งขันรายการ "ลอง ไดร์ฟ แชมเปี้ยนชิพ บาย โจ ทาเคอูชิ" ที่กอล์ฟแลป สนามยูนิโก้ กรองเด้ กอล์ฟ คอร์ส เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในงานจัดการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นความบันเทิงให้กับนักกีฬาที่สนใจ และเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก
ภายหลังจากการแข่งขันอย่างเข้มข้น ผลปรากฏว่า แชมป์ประเภทโอเพ่น ได้แก่ ธนน ธีรสิทธิภัทร ตีได้ 403 หลา ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ นัฐพล ชอบธรรม ที่ทำระยะได้ 395 หลา และอันดับ 3 ได้แก่ โจ ทาเคอูชิ ที่ทำระยะได้ 410 หลา
ทางด้านประเภทหญิง ลุ้นกันอย่างตื่นเต้น แชมป์ ได้แก่ ษมาพร แข็งขันธ์ ทำระยะได้ 318 หลา และอันดับ 2 ได้แก่ จิดาภา สามัตถิยดีกุล ที่ทำระยะได้ 306 หลา ส่วนประเภท ซีเนียร์ จัดแข่งขันสำหรับนักกอล์ฟที่อายุ 40 ปีขึ้นไป แชมป์ ได้แก่ ปิยะ สว่างอรุณพร ที่ทำระยะ 346 หลา และอันดับ 2 ได้แก่ สุวิทย์ ชุ่มคำ ทำระยะได้ 286 หลา
นอกจากนี้ยังมีการชิงชัยความแม่นกับ กอล์ฟแลป ที่มอบเงินรางวัล 100,000 บาท ให้กับคนที่ทำโฮลอินวันได้ ก่อนที่จะจบด้วยผลงานตีใกล้ธง ซึ่งรางวัลเป็นของ ษมาพร แข็งขันธ์ ที่ตีเข้ามาใกล้ธงที่ระยะ 14 ฟุต 10 นิ้ว
ภายหลังจากการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการแข่งขันทั้งหมด โดย มร.โจ ทาเคอูชิ จาก กอล์ฟแลป กล่าวว่า รายการนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อความสนุกบันเทิง ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือจาก ทีมกอล์ฟแลป และเดอะ เพลเยอร์ คลับ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนต่างๆมากมาย ทั้งสปอนเซอร์ และผู้ร่วมสนับสนุนต่าง ๆ