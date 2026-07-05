ไม่ใช่เพิ่มสมรรถภาพบนเตียงแต่เพิ่มออกซิเจน อังกฤษส่อใช้ไวอากร้าดวลเม็กซิโก รับมืออากาศเบาบาง

GivemeSport รายงานว่า ทีมชาติอังกฤษอาจใช้ “ไวอากร้า” ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่าง ก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย กับทีมชาติ เม็กซิโก ในช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 6 ก.ค.นี้ เวลา 07.00 น. ตามเวลาไทย เหตุผลเพราะเกมดังกล่าว ซึ่งเกมดังกล่าวจะเตะกันที่ เอสตาดิโอ อัซเตกา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 7,220 ฟุต หรือ 2,240 เมตร ซึ่งนักเตะอังกฤษที่ไม่คุ้นชินกับสภพาเแวดล้อม อาจเจอปัญหาใหญ่ในเรื่องการหายใจ
ทั้งนี้ ไวอากร้า จะช่วยรักษาภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วย โดยยาตัวนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “วิตามินวี” ทำหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดในปอด หลังจากเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ ซึ่งตัวยาดังกล่าวไม่ถือเป็นสารต้องห้าม ตามบัญชีของ องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (WADA)
สำหรับสารออกฤทธิ์ซึ่งอยู่ในไวอากร้อ ที่ชื่อว่า “ซิลเดนาฟิล” ไม่ถูกมองว่าเป็นสารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย และนักเตะไม่ต้องกังวลเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากยาตัวนี้จะรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็ต่อเมื่อผู้รับยาได้รับการกระตุ้นทางเพศเท่านั้น