ทัพอินไลน์ฟรีสไตล์ไทยคว้า 2 ทอง ปิดฉากเวิลด์คัพ 2026 ที่อิตาลี

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่ง 4 นักกีฬาอินไลน์ฟรีสไตล์ทีมชาติไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน WORLD CUP 2026 (Milano Hero Battle Cup) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ด้วยการคว้า 2 เหรียญทอง จาก วิริทธิ์พล วงศ์อรรฆยากร (พีนัท) แชมป์ Slide รุ่น Pro Men และ ด.ช. คามิน อินสว่าง (ภู) แชมป์ Battle Slalom รุ่น Pro Men
นอกจากนี้ คามิน ยังจบอันดับ 8 ประเภท Classic Slalom, ณัฐนันดา ปสุตนาวิน (นันดา) จบอันดับ 7 ประเภท Speed Slalom และอันดับ 7 ร่วม ประเภท Battle Slalom ส่วน นวพล คงปาน (เคน) จบอันดับ 25 ประเภท Speed Slalom และช่วยทีมไทยคว้าอันดับ 7 ในประเภท Pair Slalom
ผลงานครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของนักกีฬาไทยบนเวทีระดับโลก และนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมขอบคุณทุกแรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยตลอด 4 วันของการแข่งขัน