ฮีโร่เคปเวิร์ดเข้าตา “เบ็คแฮม” อินเตอร์ไมอามี่ เตรียมล่าตัว “โวซินญ่า”

สื่อดังจากอิตาลี La Gazzetta dello Sport รายงานว่า อินเตอร์ ไมอามี่ ทีมแกร่งแห่งศึกเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา สนคว้าตัว โวซินญ่า นายทวารจอมเก๋าวัย 40 ปี ของทีมชาติเคปเวิร์ด ที่ปัจจุบันอยู่ในสถานะนักเตะฟรีเอเย่นต์ มาร่วมทีมในฤดูกาลใหม่
โวซินญ่า กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของศึกฟุตบอลโลก 2026 หลังโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบ พาเคปเวิร์ดสร้างผลงานเกินความคาดหมาย ทะลุถึงรอบน็อกเอาต์ ก่อนพ่ายต่ออาร์เจนตินาแบบหวุดหวิด 2-3 ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย โดยตลอดทัวร์นาเมนต์ เจ้าตัวได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกจากการเซฟสำคัญหลายครั้ง และมีส่วนสำคัญที่ทำให้เคปเวิร์ดไม่แพ้คู่แข่งในเวลา 90 นาทีแม้แต่เกมเดียว
อินเตอร์ ไมอามี่ ซึ่งมี เดวิด เบ็คแฮม เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วม มองว่าโวซินญ่า จะเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และความแข็งแกร่งให้กับทีม หากการเจรจาลุล่วง นายด่านชาวเคปเวิร์ดจะได้ร่วมงานกับ ลิโอเนล เมสซี่ อีกครั้ง หลังเพิ่งดวลกันในเวทีฟุตบอลโลกเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ดีลดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ โวซินญ่า ที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่น กลายเป็นผู้รักษาประตูเนื้อหอมที่หลายสโมสรกำลังจับตา