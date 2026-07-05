“JAS” ชวนเชียร์รอบ 8 ทีมสุดท้ายศึก “ฟุตบอลโลก 2026” เปิดประสบการณ์ Fan Park รูปแบบใหม่กลางสวนรถไฟ 12 ก.ค.นี้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026™) แบบเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทย ร่วมกับ แอปพลิเคชัน Monomax ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เตรียมจัดกิจกรรม "WORLD CUP FAN PARK THAILAND 2026 : LIVE THE GAME, SHARE THE MOMENT” ชวนแฟนบอลออกมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกที่แตกต่าง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติใจกลางกรุงเทพฯ
กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “New Sport Lifestyle” ที่นำความสนุกและความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกมาผสานเข้ากับการออกกำลังกาย การพบปะสังสรรค์ และการใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียว พร้อมเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลร่วมส่งเสียงเชียร์การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ บริเวณลานตัวหนอน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ก่อนคิกออฟการแข่งขันฟุตบอลเวลา 08.00 น.
ด้วยความแตกต่างของเขตเวลา ทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบนี้หลายแมตช์ตรงกับช่วงเช้าของประเทศไทย JAS จึงนำช่วงเวลาพิเศษนี้มาต่อยอดเป็นประสบการณ์การเชียร์บอลรูปแบบใหม่เปลี่ยนเช้าวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุก กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และพลังของแฟนฟุตบอลที่ได้มาร่วมลุ้นทุกจังหวะสำคัญไปพร้อมกัน
ภายในงานแฟนบอลจะได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ พร้อมอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันกับกิจกรรม Pre-Match Talk จากกูรูและนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังของไทย ที่จะมาร่วมพูดคุย วิเคราะห์เกม และเจาะประเด็นสำคัญก่อนเสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันในช่วงพักครึ่ง และกิจกรรมจากบูธพันธมิตร อาทิ Monomax, 3BB FIBER3, SKECHERS, น้ำดื่มสิงห์, รอแยล-ดี และ Peepshare ผู้ร่วมงานยังสามารถเติมพลังก่อนเชียร์ฟุตบอลโลกด้วยกาแฟสดและของว่างยามเช้า พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์บอลท่ามกลางธรรมชาติ ก่อนปิดท้ายความสนุกหลังจบการแข่งขันด้วยกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับของรางวัลพิเศษกลับบ้าน
ร่วมเปิดประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกในมิติใหม่ สนุกกับเกมระดับโลก ท่ามกลางอากาศยามเช้าและบรรยากาศสีเขียวของสวนรถไฟ ในกิจกรรม “WORLD CUP FAN PARK THAILAND 2026: LIVE THE GAME, SHARE THE MOMENT” วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ บริเวณลานตัวหนอน เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
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