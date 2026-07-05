“เกตมณี” แชมป์มวยซีเกมส์ประสบอุบัติเหตุหนัก เลือดคั่งสมอง เสี่ยงมองไม่เห็น แฟนหนุ่มวอนช่วยค่ารักษา

เฟซบุ๊กของ วัชพล คงแจ่ม (Wachapon Kongjaem) ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ หลัง เกตมณี ชะสิงห์ อดีตนักมวยไทยทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นแฟนสาว ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
โดยในโพสต์ระบุว่า “ขณะนี้แฟนาวของผม นางสาว เกตมณี ชะสิงห์ อดีตนักมวยทีมชาติ ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องเข้ารับการรักษา อาการตอนนี้มีเลือดคลั่งในสมอง กระดูกคอเคลื่อน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ผมจึงอยากใช้พื้นที่นี้ช่วยเหลือแฟนของผมครับ ชื่อ นายวัชพล คงแจ่ม ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 7260669411 ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือครับ“
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีเพื่อนร่วมวงการกีฬาและประชาชนจำนวนมากร่วมโอนเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ นายวัชพล ก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดของแฟนสาวเพิ่มเติมว่า ”กระดูกใบหน้าแตกหัก และแพทย์กังวลว่าอาจสูญเสียการมองเห็น“ อย่างไรก็ตาม แฟนกีฬาและผู้ติดตามยังร่วมส่งกำลังใจ ร่วมโอนเงินช่วยเหลือและภาวนาให้เกตมณี ปลอดภัยและกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว