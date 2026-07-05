กองทุนฯจักรยานขาไถ TOYOTA CHIANGRAI & SAT CHIANGRAI BALANCE BIKE 2026 ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนเชียงรายสู่เมืองกีฬา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ "TOYOTA CHIANGRAI & SAT CHIANGRAI BALANCE BIKE 2026 ครั้งที่ 1" ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย พัฒนาทักษะด้านกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนานักกีฬาในอนาคต พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองกีฬา (Chiangrai Sports City) และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
ในการนี้มี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย,คุณจินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และสื่อมวลชนเข้าร่วม
การแข่งขันครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ปลูกฝังการมีสุขภาพที่ดี และยกระดับกีฬาจักรยานขาไถสู่มาตรฐานสากล
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 24 รุ่น โดยผู้ชนะในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเสื้อแชมป์ เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลอันดับที่ 2–3 จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ส่วนผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 4–8 จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนนักกีฬา
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาในทุกระดับ โดยมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเล่นกีฬา ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬาอย่างยั่งยืน