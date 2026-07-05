“วรวุฒิ-คาร์โล” ซิ่ง Ferrari 296 GT3 พา สิงห์ มอเตอร์สปอร์ตฯ คว้าชัยบางแสน เรซแรก

สิงห์ มอเตอร์สปอร์ตฯ เปิดหัวสวย! วรวุฒิ-คาร์โล คว้าชัย GT3 ที่บางแสน
วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี จับคู่ คาร์โล แวน แดม พา สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ คว้าชัยชนะรุ่น Supercar GT3 ศึก TSS The Super Series by B-Quik 2026 สนามที่ 2 ของฤดูกาล รายการ บางแสน กรังด์ปรีซ์ ที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ ไล่จากกริดที่ 6 ขึ้นจบอันดับ 3 ได้สำเร็จ
การแข่งขันเรซแรกชิงชัย 60 นาที บวก 1 รอบ วรวุฒิ ออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพลด้วยรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 ก่อนส่งต่อให้ คาร์โล แวน แดม รับหน้าที่ในช่วงครึ่งหลัง และช่วยกันพารถเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าชัยชนะแรกของฤดูกาล พร้อมเก็บเพิ่มเป็น 47 คะแนนสะสม
หลังการแข่งขัน วรวุฒิ กล่าวว่า ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเซ็ตอัพรถได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมยอมรับว่ากติกา Balance of Performance (BoP) ในปีนี้ช่วยให้ Ferrari มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น และรู้สึกดีที่ได้กลับมายืนบนโพเดียมสูงสุดอีกครั้ง
สำหรับการแข่งขันเรซที่ 2 ของรุ่น Supercar GT3 รถหมายเลข 89 ของ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ จะได้ออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพลอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 16.05 น. โดยตั้งเป้าลุ้นคว้าชัยต่อเนื่องที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต