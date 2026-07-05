ลูกเขี้ยวหรือเล่นสกปรก? ขูดจุดโทษ-เข้าหนัก-ถ่วงเวลา แท็คติกปารากวัยทำแฟนบอลถกสนั่น

แม้ปารากวัยจะพ่ายฝรั่งเศส 0-1 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 แต่สิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกพูดถึงกลับไม่ใช่สกอร์ แต่เป็นลูกเล่นที่งัดมาใช้ตลอดทั้งเกมเพื่อหยุด คีลิยัน เอ็มบัปเป้ และแนวรุกฝรั่งเศส
จังหวะที่กลายเป็นไวรัลคือช่วงที่ฝรั่งเศสได้จุดโทษ กุสตาโว วลาสเกซ ผู้เล่นปารากวัยพยายามใช้สตั๊ดขูดพื้นบริเวณจุดโทษ หวังให้พื้นไม่เรียบและรบกวนการยิงของเอ็มบัปเป้ ทว่าดาวยิงตราไก่ยิงเข้าไปอย่างเยือกเย็น พาฝรั่งเศสคว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปดวลโมร็อคโก
อย่างไรก็ตาม ตลอด 90 นาที ปารากวัยใช้ทั้งการเข้าปะทะหนัก ตัดจังหวะเกม ถ่วงเวลา เล่นเกมจิตวิทยาเพื่อรบกวนคู่แข่ง รวมถึงกดดันผู้ตัดสิน และทำลายสมาธิของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จนเกมอึดอัด ซึ่งแฟนๆหลายคนมองว่าเป็นศิลปะของเกมลูกหนัง แต่อีกหลายคนก็มองว่าเกินขอบเขตของสปิริตกีฬา