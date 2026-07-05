โมร็อกโกลบภาพม้ามืด สร้างประวัติศาสตร์ทีมแรกแอฟริกา เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศบอลโลก 2 สมัย

ปี 2022 โลกเรียกพวกเขาว่า “ม้ามืด” แต่ปี 2026 โมร็อกโกกำลังบอกกับโลกว่า พวกเขาไม่ใช่ม้ามืดอีกต่อไป
4 ปีก่อน โมร็อกโก สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกจากแอฟริกาที่ทะลุถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก หลายคนมองว่านั่นคือปาฏิหาริย์ที่น่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ฟุตบอลโลก 2026 พวกเขากลับมาทำผลงานได้ในระดับใกล้เคียงกันอีกครั้ง ล่าสุดทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นทีมแรก โดยนับเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นชาติจากแอฟริกาชาติแรกที่สร้างประวัติศาสตร์นี้ได้
นี่คือหลักฐานสำคัญว่าความสำเร็จของโมร็อกโกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มาจากโครงสร้างฟุตบอลที่แข็งแกร่ง การพัฒนานักเตะอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานทีมที่ยกระดับขึ้นจนสามารถต่อกรกับมหาอำนาจลูกหนังของโลกได้อย่างไม่เกรงกลัว
รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลโลก 2026 พวกเขาจบที่ 2 ของสายก็จริง แต่ไม่แพ้ใครเลย มี 7 แต้ม หนึ่งนัดที่เสมอคือการเจ๊าบราซิล ทีมแกร่ง ก่อนผ่านเนเธอร์แลนด์ ในรอบ 32 ทีม และดับซ่าแคนาดา เจ้าภาพ 3-0 ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย
คำว่า “ม้ามืด” อาจไม่เหมาะกับโมร็อกโกอีกต่อไป และผลงานล่าสุดของโมร็อกโก ไม่ได้เปลี่ยนแค่ประวัติศาสตร์ของตัวเอง แต่กำลังเปลี่ยนมุมมองของโลกมีต่อวงการฟุตบอลทวีปแอฟริกาด้วย
ขอบคุณภาพ : FIFA