ไอซ์ฮอกกี้สาวไทยร่วมซ้อมสานสัมพันธ์ ไทย-จีน ฝึกสกิลร่วมกัน

คณะนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทยของสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้เดินทางถึง เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนด้านฮอกกี้น้ำแข็ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–16 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองฉีฉีฮาร์ มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากกรมการกีฬามณฑลเฮย์หลงเจียง
โครงการนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานและการสนับสนุนของสมาคมภราดรภาพไทย-จีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกีฬาของไทยกับมณฑลเฮย์หลงเจียง เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน เรียนรู้ระบบการพัฒนานักกีฬาของจีน และสร้างรากฐานความร่วมมือระยะยาวด้านฮอกกี้น้ำแข็งระหว่างไทยกับจีน
การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติหญิงไทย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดการแข่งขันกระชับมิตรอย่างเป็นทางการในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอน การพัฒนาเยาวชน และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคต
สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลนักกีฬา โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้นักกีฬาหญิงไทยได้พัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน โครงการนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการวางระบบพัฒนาทีมชาติหญิงไทยในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศจีนต่างเป็นสมาคมสมาชิกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ หรือ IIHF ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภายใต้กรอบมาตรฐานสากล
ในระยะต่อไป สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสมาคมภราดรภาพไทย-จีน จะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศของรัฐบาลประชาชนมณฑลเฮย์หลงเจียง กรมการกีฬามณฑลเฮย์หลงเจียง ศูนย์ส่งเสริมกีฬามวลชนและบริหารจัดการกีฬาหมากรุกและไพ่ มณฑลเฮย์หลงเจียง สมาคมฮอกกี้น้ำแข็งมณฑลเฮย์หลงเจียง และกรมการกีฬานครฉีฉีฮาร์ ผลักดันแผนพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งไทย–จีน ระยะ 3 ปี ครอบคลุมการพัฒนานักกีฬาเยาวชน การพัฒนาทีมชาติชายและทีมหญิง การพัฒนาผู้ฝึกสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง