“ก้อง-สมเกียรติ” คว้าจ่าฝูงอันดับ 1 รอบคัดเลือก ตั้งเป้าพา ฮอนด้า เอชอาร์ซี รักษาแชมป์ Suzuka 8 Hours 2026

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ผนึกกำลังร่วมกับทีมฮอนด้า เอชอาร์ซี ทำผลงานได้เริ่มต้นเข้าสู่การแข่งขันศึกเอฟไอเอ็ม เอ็นดูรานซ์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 รายการ Suzuka 8 Hours 2026 ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสามารถคว้าอันดับที่ 1 ในรอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
สำหรับรอบคัดเลือกจะแบ่งนักบิดออกเป็น 3 กลุ่ม “ก้อง-สมเกียรติ” บิดรถ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 30 ลงสนามในเซสชัน Red Rider โดยรอบคัดเลือกรอบแรกนักบิดไทยจบอันดับ 6 ด้วยเวลาที่ดีที่สุด 02:05.763 นาที
รอบคัดเลือกรอบที่ 2 “ก้อง-สมเกียรติ” สามารถพัฒนาผลงานได้อีกครั้งเมื่อทำเวลา 02:05.465 นาที คว้าอันดับ 4 ในเซสชัน Red Rider และเมื่อนำผลงานของนักบิดทีมฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ดีที่สุดมารวมกันแล้วส่งผลให้ทีมโรงงานสามารถคว้าอันดับที่ 1 ของรอบคัดเลือกมาครองได้และผ่านเข้าสู่รอบ Top 10 Trial ซึ่งจะนำทีมที่ได้ 10 อันดับแรก มาคัดเลือกจัดอันดับออกสตาร์ตอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้
โดย “ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวว่า “ในการควอลิฟายรอบแรก อุณหภูมิพื้นแทร็กค่อนข้างสูงมาก ทำให้ผมไม่สามารถทำเวลาต่อรอบได้ดีอย่างที่ต้องการ ในการควอลิฟายรอบที่สองอุณหภูมิแทร็กดีขึ้นมาก ช่วงบ่ายผมจึงสามารถปรับปรุงเวลาต่อรอบได้ และยังรักษาความสม่ำเสมอของจังหวะการขี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วย”
“ก่อนมาที่นี่ ผมเพิ่งได้ทดสอบรถเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผมมีความสุขมากที่สามารถพัฒนาผลงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนปฏิบัติต่อกันเหมือนครอบครัว พวกเขาช่วยทำให้ผมผ่อนคลายและมีสมาธิ ทำให้ผมสามารถสนุกกับการขี่และขี่ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่”
ด้าน “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ลงบิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 88 ร่วมกับ “ไครุล อิดฮัม ปาวี” นักแข่งจากประเทศมาเลเซียและ “อาเดนันตา ปุตรา” นักแข่งจากประเทศอินโดนีเซีย ลงสนามรอบคัดเลือกเช่นกันและสามารถพาทีมฮอนด้า เอเชีย-ดรีม เรซซิ่ง วิท แอสเตโม คว้าอันดับที่ 20
การแข่งขันรายการ โคคา-โคล่า ซูซูกะ เอท อาวเวอร์ส เอ็นดูรานซ์ โรด เรซ จะทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2026 เวลา 09.30 น. ถึง 17.30 น.
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH