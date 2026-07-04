SanDisk เปิดตัวแฟลชไดรฟ์-เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ รุ่นFIFA World Cup 2026

เทศกาลฟุตบอลโลก กีฬาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทำให้แต่ละพื้นที่ทั่วโลกถูกประดับด้วยธงชาติและสัญลักษณ์ของ FIFA World Cup 2026
ส่วนสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ที่ได้ลิขสิทธิ์จาก FIFA ที่ได้ทยอยทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อให้แฟนๆได้ซื้อเก็บสะสมไว้เป็นรุ่น Limited Edition ของแรร์ไอเทมที่จะมีเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก
โดย แซนดิสก์ (SanDisk) แบรนด์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีหน่วยความจำระดับโลก ได้ลิขสิทธิ์จาก FIFA จึงได้ทำสุดยอดไอเทมที่คอบอลไม่ควรพลาด ในชื่อชุด SanDisk FIFA World Cup 2026™ USB-C™’ แฟลชไดรฟ์ รุ่น Limited Edition ของศึก FIFA World Cup 2026 ที่ให้แฟนๆได้หามาสะสม หรือ ซื้อใช้กัน
ตัวแรกที่นำเสนอคือ SanDisk USB-C™: FIFA World Cup 2026™ Gold Edition (ความจุ 128GB) นี่คือ แฟลชไดรฟ์ ทรงนกหวีด ที่มีความหรูหราพรีเมี่ยมโดดเด่นด้วยความเป็นสีทอง วัสดุเป็นโลหะมีคุณค่าแก่การเก็บสะสมก็ได้ใช้งานก็ดี ซึ่งแฟลชไดรฟ์นกหวีดสีทองอร่ามเปลี่ยนเสมือนรางวัลแข่งชัยชนะแบบถ้วย FIFA World Cup Trophy ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของทีมที่ร่วมลงแข่งฟุตบอลโลก
ตัวต่อมาเป็น แฟลชไดรฟ์ SanDisk USB-C™: FIFA World Cup 2026™ Global Edition (สีดำ ความจุ 64GB) เป็นทรงนกหวีด แต่อันนี้มาในรูปแบบสีดำสุดคลาสสิก เพิ่มเติมคือการ สกรีนโลโก้อย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026 เป็นไอเทมที่ถูกใจคอบอลสายมินิมอล ที่มีความเรียบง่าย แต่เข้มขรึมดุดัน แฝงด้วยพลังและมนต์เสน่ห์แห่งกีฬาลูกหนัง
โดยทั้งรุ่นสีทอง และ สีดำ สเปกความแรงไม่มีสะดุด เร็วสูงสุด 300 MB/s ช่วยให้โอนถ่ายภาพ วิดีโอ 4K และคอนเทนต์ต่างๆ จากสมาร์ทโฟนลงไดรฟ์ได้ไว้ราวกับดีดนิ้ว
ตัวสุดท้ายพี่เบิ้มของเราก็คือ เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ SANDISK® Portable SSD FIFA World Cup 2026™ Edition ความจุ 1TB ที่มีลายสกรีนโลโก้อย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026 สายพกพา ทำงานตัดต่อ โอนไฟล์ไว ไม่ควรพลาด ตัววัสดุมีความทนทานต่อการตกกระแทก และ ช่างภาพ หรือ นักตัดต่อที่ต้องโอนไฟล์ขนาดใหญ่ ส่วนสเปกก็ถือว่าโหดเอาเรื่อง นำหนักเบากะทัดรัด อินเทอร์เฟซ USB 3.2 Gen 2 ความเร็วอ่านสูงสุด 800MB/s รองรับระบบ Windows® 10 ขึ้นไป / macOS 10.13 ขึ้นไป
ส่วนราคานั้น SanDisk USB-C™: FIFA World Cup 2026™ Global Edition (สีดำ ความจุ 64GB) ราคา 790 บาท ขณะที่ SanDisk USB-C™: FIFA World Cup 2026™ Gold Edition (ความจุ 128GB) ราคา 1,290 บาท และ SANDISK® Portable SSD FIFA World Cup 2026™ Edition ความจุ 1TB ราคา 5,990 บาท
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอลเล็กชั่น SanDisk X FIFA World Cup 2026 ไอเทมระดับมาสเตอร์พีซ ที่คอบอลนักสะสมของ Limited Edition ไม่ควรพลาด รวมไปถึงคนใช้อุปกรณ์ไอทีมีไว้ใช้บอกเลยการทำงานจะลื่นไหลรวดเร็วฉับไวในพริบตา
สามารถสัมผัสประสบการณ์ Sandisk FIFA World Cup Experience Booth ได้ที่ Power Mall World Cup Festival ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2569 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ