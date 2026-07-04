“อำนาจ” ตีบทแตก รับบทคนเมาในเอ็มวี ทุ่มเทเล่นเต็มที่ตอบแทน “จอนนี่มือปราบ”

“เจ้าเพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์มวยโลก ทำถึง รับบทเป็นพระเอกเอ็มวี ก่อนจะตีบทแตก เข้าถึงอารมณ์ตัวละคร กับการรับบทคนเมาในเอ็มวีเพลง “คนผ่านทาง” ผลงานของ เอ็กซ์ ศุภกฤต หรือ ศุภกฤต ศรีคะฮาด ศิลปินหนุ่มสังกัด จอนนี่มิวสิค
งานนี้ อำนาจ เผย ทุ่มเทเล่นสุดๆ เพราะอยากตอบแทนความไว้วางใจและโอกาสจาก จอนนี่มือปราบ พี่ชาย-อดีตนายตำรวจดัง ที่ยื่นมือชุบชีวิต พาเลิกสิ่งมึนเมาทั้งหมด
ด้าน จอนนี่มือปราบ เผยว่า มิวสิกวิดีโอเพลง “คนผ่านทาง” จะปล่อยให้แฟนเพลงได้รับชมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. โดยเชื่อว่าแฟน ๆ จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอดีตแชมป์โลกที่ทั้งจริงใจและเข้าถึงบทบาทอย่างน่าประทับใจ